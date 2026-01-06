Tümü Webekno
A101'e Uygun Fiyata Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Geliyor!

A101, bu hafta mağazalarında uygun fiyata Vestel'in elektrikli araç şarj istasyonunu satacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürünlerin fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken ülkemizdeki kullanıcılar uygun fiyatlı kampanyalar yakından takip etmeye başlamıştı. Zincir mağazalar da bu konuda öne çıkmayı başarıyordu. A101 de bunlardan biriydi. Öyle ki her hafta A101’e farklı farklı ürünlerin geldiğini görüyorduk.

Şimdi ise “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında A101’e elektrikli otomobil sahiplerinin kesin göz atması gereken bir ürün geleceği görüldü. Şirket, mağazalarında** bu hafta Vestel’in 11 kW kablolu elektrikli araç şarj istasyonunu** satacak.

Vestel’in 11 kW kablolu elektrikli araç şarj istasyonu özellikleri ve fiyatı

image

  • 11 kW güç
  • 400 V AC, 50/60 Hz, 3 Faz
  • 3x16A akım
  • IEC 62196 Tip 2 EU soket tipi
  • 460 x 315 x 135 mm boyutlar
  • 8 kg ağırlık
  • IP54 dayanıklılık
  • Fiyatı: 17.990 TL

Vestel'in 11 kW'lık kablolu elektrikli şarj istasyonu, 8 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla A101 mağazalarında yerini almaya başlayacak. Siteleri kontrol ettiğimizde istasyonun başka yerlerde 20 bin TL civarı fiyatlara satıldığını görebiliyoruz. Bu yüzden A101'deki 17 bin 990 TL'lik fiyatın bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Elektrikli Araba A101

