RPG ile Battle Royale'ı Muhteşem Şekilde Harmanlayan Oyun

Netmarble, battle royale ile RPG türünü birleştirdiği yeni mobil oyunu A3: Still Alive'ı yayınladı. Hem Android hem de iOS kullanıcılarının an itibarıyla sahip olabildikleri oyun, ileri düzey grafikleri ve sunduğu oyun modlarındaki genişlikle favori haline gelecek gibi görünüyor.

Güney Kore'nin en büyük mobil oyun şirketi olarak bilinen Netmarble, en yeni mobil oyunu "A3: Still Alive"ı yayınladı. An itibarıyla hem iOS hem de Android kullanıcıları tarafından deneyimlenebilen oyun, mobil oyunseverlere etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Çünkü A3: Still Alive, bugüne dek alıştığımız battle royale türüyle açık dünya RPG oyunlarını harmanlayarak, adeta bir başyapıt olmayı amaçlıyor.

A3: Still Alive, farklı oyun modlarına sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda oyuncular, çevrimiçi PvP karşılaşmalarında boy göstermeyi ya da en yakınlarıyla bile karşı karşıya gelebilecekleri battle royale modunu deneyimleyebiliyorlar. Ayrıca oyundaki açık dünya özelliği ile de karakterinizi ve oyunun ruhunu keşfetmenize imkan tanınıyor.

A3: Still Alive, farklı türlerde karakterlere sahip olmanızı sağlıyor. Tıpkı LoL ve benzeri oyunlarda olduğu gibi tank, büyücü, suikastçı ya da nişancı karakterler alıp, bu karakterleri geliştirebiliyorsunuz. Geliştirici ekip, oyunun başlangıcında kaç adet karakter olduğunu söylemiyor ancak ilerleyen süreçte yeni karakterlerin geleceğini müjdelemekten de geri durmuyor.

Bu arada geliştirici ekip, A3: Still Alive'ın çıkışı için çeşitli etkinlikler düzenlemenin yanı sıra ödüller de veriyor. Bu sayede oyuncular, alışma sürecinde daha rahat bir deneyim yaşayacaklar. Eğer oyuna ön kayıt yaptırdıysanız da 200 bin altın, 100 bin mana taşı, 60 ekipman, bir zırh ve ödül sandığına sahip oluyorsunuz. Tüm bunlara ek olarak oyundaki ilk satın alma işleminize özel olarak ekstra içeriklere sahip oluyor, belirli seviyelere ulaşmayı başaran ilk oyunculardan olursanız da çok daha fazla ödül alıyorsunuz.

An itibarıyla Google Play Store ya da App Store'dan ulaşabileceğiniz oyunun yorumlarına baktığımızda, pek çok Türk oyuncunun bu oyundan çok fazla umutlu olduğunu ancak geliştirici ekipten bir talepte bulunduklarını görüyoruz. Bu talep, oyuna Türkçe dil desteğinin getirilmesi. A3: Still Alive, şu an için ne yazık ki böyle bir dil desteği sunmuyor.

Eğer iOS ekosistemindeki bir cihaza sahipseniz, size üzücü bir de haberimiz var. Geliştirici ekip, App Store'a eklediği bilgilerde bu oyunun cihazınızda kaplayacağı alanın 3,9 GB olacağını söylüyor. Yani oyunu yüklemeden önce muhtemelen biraz temizlik yapmanız gerekebilir. Benzer bir durumun Android ekosistemi için de geçerli olduğunu düşünüyoruz ancak geliştirici ekip, Google Play Store'da oyunun boyutuyla ilgili bir bilgi vermiyor.

A3: Still Alive'ı aşağıdaki bağlantıları kullanarak indirebilirsiniz