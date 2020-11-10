iOS ve Android kullanıcılarına, yeni bir ticaret ve borsa oyunu sunuldu. Blitzbinary isimli bu oyun, sanal parayla al sat yapmanızı sağlıyor. Anlık verilere dayanan oyun, ticaret ve borsayı öğrenmek isteyenler için de bir fırsat.

Playnance isimli bir mobil uygulama geliştirici, oldukça ilgi çekecek bir mobil oyun duyurdu. "Blitzbinary" olarak isimlendirilen bu oyun, sanal ortamda ticaret yapmanızı sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar, bu ticareti yaparken geçmiş dönemlerdeki gerçek verileri bilmek, bunlar üzerinden hareket etmek zorunda da kalmıyorlar. Ancak atacağınız her adımı, anlık verilere göre dizayn etmek zorundasınız.

Blitzbinary'nin oldukça basit bir mantığı var. Oyunun size sunduğu farklı kaynakları kullanarak, al ya da sat yapıyorsunuz. Bu oyunu gerçek finans işlemlerinden ayıran tek şey, oyunda kullandığınız paranın tamamen hayal ürünü olması. Yani bir yandan finans ve ticareti öğrenme imkanı yakalarken, diğer yandan hiçbir şey kazanıp kaybetmiyorsunuz.

Blitzbinary, ücretsiz olarak sunulan ancak oyun içi satın alımlar sunan bir yapım

Playnance'ın CMO'su Moran Signer tarafından yapılan açıklamalarda, ticaret ve borsanın herkes için eğlenceli olmasını istediklerini söyledi. Blitzbinary'nin de bu amaçla geliştirildiğini belirten Signer, oyunun benzersiz bir deneyim sunacağını ifade ediyor. Ayrıca Signer'a göre Blitzbinary, yepyeni bir kategori ve milyonları peşinden sürükleyecek.

Oyunda yapmanız gereken tek şey, değerli bir şeye yatırım yapmak. Örneğin Amazon için kendi tahmininizi söyleyerek, şirketin değerinin belirli süreler içerisinde ne olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Eğer tahmininiz tutarsa da kazanıyorsunuz. Aslında yapmanız gerekenler işte bu kadar basit. Şirket, oyunun an itibarıyla hem Android hem de iOS platformunda oynanabildiğini ifade ediyor. Eğer finans ve borsa ile ilgileniyorsanız ve Blitzbinary'ye bir şans vermek isterseniz, aşağıda bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.