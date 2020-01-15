Avrupa Ekonomik Bölgesi içerisinde satılacak olan Android cihazlarda, 1 Mart tarihinden itibaren 3 arama motoru olacak. Bunlardan en az bilineni ise info.com durumunda. Arama motoru hakkındaki bilgilere gelin yakından bakalım.

Google, geçtiğimiz günlerde Avrupa Ekonomik Bölgesi içinde satılacak olan Android cihazlar için üç farklı arama motoru seçeneğini açık artırmaya çıkardı. Bu üç pozisyondan birini Google kendisi almaya hak kazanırken gizliliğe ve mahremiyete odaklanan DuckDuckGo da 31 ülkede açık artırmanın kazananlarından oldu. Son kazanan site ise info.com olarak belirlendi.

Peki nedir bu info.com? Aslında oldukça eski olan bu arama motorunu bugüne kadar pek de duymamış olmamızın nedeni nedir? Gelin bu sorulara birlikte yanıt arayalım.

info.com’un kısa tarihçesi:

Info.com ya da InfoSpace, bir çevrimiçi arama motoru şirketi ve bir dönem oldukça popüler olmuştu. 1996 yılında Seatle’da Microsoft’un kurucularından olan Paul Allen tarafından açılan firma, Aralık 1998’de '.com' balonu büyürken halka açılmıştı. Mart 2000’de Boeing ile yarışacak değere sahip olan firmanın 31 milyar dolar değere ulaşacağı hesaplanıyordu. Daha sonra balon patladı, firma hisseleri çakıldı ve firmanın değeri iki Boeing 777 fiyatına kadar geriledi.

Firma yöneticilerinin hissedarlara hatalı bilgiler verdiği ve onları yanlış yönlendirdiği ortaya çıktı. 2005 yılında sonuçlanan dava sonrası şirket, eski yöneticilerinden 83 milyon dolar tazminat aldı.

Mahkeme sonrası çeşitli alım satım işlemlerine konu olan ve sık sık yeniden yapılandırılan firma, 2000’lerin sonunda mobil uygulama gibi bölümlerini sattı ve tamamen arama bölümüne odaklandı. Ayrıca bir dönem de internetten satış işine giren InfoSpace, en sonunda da bir çevrimiçi vergi hazırlama yazılım firmasını satın aldı ve ismini de Blucora olarak değiştirdi. Blucora daha sonra InfoSpace’i ayırarak 45 milyon dolara OpenMail’e sattı.

InfoSpace tartışılmaya devam ediyor:

InfoSpace’in bu açık artırmada yer alması, müzayedeyi boykot eden pek çok firma tarafından eleştiriliyor. Çevre dostu olarak bilinen arama motoru Ecosia’nın CEO’su Christian Kroll, InfoSpace’in Google ve Bing gibi sitelerdeki aramalar ile ilgili reklamları satın alıp insanları daha çok reklam içeren kendi sitesine yönlendirerek para kazandığını ve bunun tam olarak seçim ekranında yer almaması gereken tipte bir firma olduğunu söylüyor.

Bir başka mahremiyet odaklı arama motoru olan Cliqz’in yöneticisi Marc Al-Hames, kullanıcılar için para ödenmesi durumunda bazı arbitraj oyuncularının pazara girmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor.

System1 CEO’su Ian Weigarten ise info.com’un Android seçim ekranında yeni arama özellikleri ile yer alacağını ve zamanla kullanıcı deneyimini iyileştireceğini söyledi. InfoSpace’in şu andaki sahibi olan firmanın CEO’su, arbitraj iddialarına ise kullanıcıları bilgilendirmek için herkes kadar reklam yaptıklarını söyleyerek cevap verdi.