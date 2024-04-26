Abart egzoz ve modifiye sevmenin, kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceği tespit edildi. Abart egzoz sevenlerin, daha çok sadizm ve psikopatik özellikler gösterdiği ortaya çıktı.

Kanada'da hizmet veren Western Ontario Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Psikolog Julie Aitken Schermer, modifiye edilmiş ve abart egzoz takılmış otomobillerle ilgili bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma, yüksek sesli otomobilleri sevmekle kişilik özellikleri arasında aslında bir ilişki bulunduğunu gözler önüne serdi.

Julie Aitken Schermer, yaş ortalaması 18 olan tam 529 kişiyle anket usulüne dayanan bir çalışma gerçekleştirdi. Bilim insanı, bu çalışma kapsamında katılımcılara birkaç soru sordu. Bu soruların üçü, abart egzozlu otomobiller, modifiye ve kişinin bundan keyif alıp almadığı ile ilgiliydi. Diğer 28 soru ise makyavelizm, narsisizm, psikopati ve sadizm odaklı kişilik özelliklerini ölçen bir testi kapsıyordu.

Abart egzozlu otomobillere sahip olma isteği, sadizm ve psikopatiyle ilişkili

Yapılan araştırma sonucunda, kişilik özellikleri sadizm ve psikopatiye meyilli olan bireylerin, abart egzoz kullanmaktan daha fazla keyif aldıkları tespit edildi. Öte yandan; tahmin edebileceğiniz üzere erkekler, kadınlara kıyasla daha fazla abart egzozdan hoşlanıyorlardı. Psikolog Schermer, abart egzoz kullananların veya bundan keyif alanların, başkalarına karşı duyarsız davrandıklarını söyledi.

Tabii şunu unutmamak gerekiyor ki bu araştırma, sadece 529 kişiyle yapıldı. Bu yüzden, bu konuyla ilgili çok büyük bir genelleme yapmak doğru değil. Zaten bilim insanı da bunu özellikle vurguluyor. Ancak Schermer'in bu araştırma kapsamında ulaştığı önemli bir sonuç var. Yasalar ve bilgilendirme çalışmaları, abart egzoz kullanımını azaltacak bir husus değil.