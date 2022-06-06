Hangi Kafayla Modifiye Edildiği Bilinmeyen 16 Absürt Araba

Araba modifiye gerçekten çok eğlenceli olabiliyor. Ülkemizde daha minimal düzeylerde yapılıyor olsa da yurt dışında sınırlar zorlanabiliyor. Bugün sizlere modifiyenin sınırlarını zorlayan 16 absürt araba göstereceğiz.

Ülkemizde modifiye denildiğinde daha çok Tofaş grubu araçlar aklımıza gelse de yurt dışında modifiye çılgınlığı çok daha farklı boyutlarda gerçekleşiyor. Bir arabayı muza çevirmek ya da arabayı ters çevirmek gibi çılgınca modifiyeler yapılabiliyor. Bu modifiyeleri beğenip beğenmemek şöyle dursun fazlasıyla emek verildiğini görebiliyoruz.

Bugün sizlere normalde sadece bir insanın beyninde hayal olarak kalacakken bir şekilde gerçeğe bürünmüş, birbirinden ilginç araba göstereceğiz. Hadi gelin o zaman hemen listemize geçelim.

Size modifiyeyi sorgulatacak birbirinden ilginç arabalar

Kültürlerin bir araya gelip iğnelik boşluk bırakmadığı bir tasarım…

Benzin yerine sütle çalışsa yeridir…

Hem pembe hem pofuduk bir araba…

Aynı anda gaza basarsak çok farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliriz…

Toplama araba isteyenleriniz varsa bir göz atabilir…

Bizim Türkiye yollarında çok mantıklı…

Muza binip seyahat etmeyen de ne bileyim…

Tavan boyu derdinin olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz…

Tekerleklerin opsiyonel olduğunu söylesek yanlış olmayız sanırım…

Basık arabanın sadece basık olan kısmının kaldığını düşünün…

Taklalı değil, arabanın modeli öyle diyorum niye inanmıyorsun…

Çift taraflı SUV…

İçi ferah mı bilinmez ama çok tatlı olduğu kesin…

Acaba araba kaç beygir?

Daha önce yolda hiç ufo görmüş müydünüz?

Bu modifiye bizim taraflara daha yakın gibi…

Yakıt derdi olmasa çok mantıklı aslında…