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  • Hangi Kafayla Modifiye Edildiği Bilinmeyen 16 Absürt Araba

Hangi Kafayla Modifiye Edildiği Belli Olmayan 16 Absürt Araba

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Araba modifiye gerçekten çok eğlenceli olabiliyor. Ülkemizde daha minimal düzeylerde yapılıyor olsa da yurt dışında sınırlar zorlanabiliyor. Bugün sizlere modifiyenin sınırlarını zorlayan 16 absürt araba göstereceğiz.

Ülkemizde modifiye denildiğinde daha çok Tofaş grubu araçlar aklımıza gelse de yurt dışında modifiye çılgınlığı çok daha farklı boyutlarda gerçekleşiyor. Bir arabayı muza çevirmek ya da arabayı ters çevirmek gibi çılgınca modifiyeler yapılabiliyor. Bu modifiyeleri beğenip beğenmemek şöyle dursun fazlasıyla emek verildiğini görebiliyoruz. 

Bugün sizlere normalde sadece bir insanın beyninde hayal olarak kalacakken bir şekilde gerçeğe bürünmüş, birbirinden ilginç araba göstereceğiz. Hadi gelin o zaman hemen listemize geçelim. 

Size modifiyeyi sorgulatacak birbirinden ilginç arabalar

Kültürlerin bir araya gelip iğnelik boşluk bırakmadığı bir tasarım…

modifiyeli araba

Benzin yerine sütle çalışsa yeridir…

modifiyeli araba

Hem pembe hem pofuduk bir araba…

modifiyeli araba

Aynı anda gaza basarsak çok farklı sonuçlar ortaya çıkarabiliriz…

modifiyeli araba

Toplama araba isteyenleriniz varsa bir göz atabilir…

modifiyeli araba

Bizim Türkiye yollarında çok mantıklı…

modifiyeli araba

Muza binip seyahat etmeyen de ne bileyim…

modifiyeli araba

Tavan boyu derdinin olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz…

modifiyeli araba

Tekerleklerin opsiyonel olduğunu söylesek yanlış olmayız sanırım…

modifiyeli araba

Basık arabanın sadece basık olan kısmının kaldığını düşünün…

modifiyeli araba

Taklalı değil, arabanın modeli öyle diyorum niye inanmıyorsun…

modifiyeli araba

Çift taraflı SUV…

modifiyeli araba

İçi ferah mı bilinmez ama çok tatlı olduğu kesin…

modifiyeli araba

Acaba araba kaç beygir?

modifiyeli araba

Daha önce yolda hiç ufo görmüş müydünüz?

modifiyeli araba

Bu modifiye bizim taraflara daha yakın gibi…

modifiyeli araba

Yakıt derdi olmasa çok mantıklı aslında…

modifiyeli araba
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