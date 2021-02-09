Abarth, Sanal Gerçeklik Gözlüğüyle Test Sürüş İmkanı Sunuyor

İtalya merkezli otomobil şirketi Abarth, dünyada sadece 2000 adet üretilen 595 Scorpioneoro otomobilin test sürüşünü sanal gözlükler aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bir yarışma düzenlendiklerini ve kazananlara VR başlık ve Bose marka kulaklık hediye edileceğini belirten şirket, 595'in sanal gerçeklikle İngiltere yollarında test edilmesine olanak sağlayacak.

Otomobil şirketi Abarth, potansiyel müşterileri için artırılmış gerçek gözlükler aracılığıyla test sürüşü imkanı sağlamaya başladı. Evlere teslim edilen VR gözlükler sayesinde müşteriler, Abarth’ın sadece 2000 adet üretilen 595 Scorpioneoro otomobilini evden test etme imkanına erişecek.

Sürekli değişen seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasağı gibi olayların test sürüşlerini ve dolayısıyla araç tanıtımlarını negatif yönde etkilediğini belirten şirket, VR test sürüşü sayesinde Abarth ile ilgilenen insanlara alternatif bir deneyim sunacak.

Kutunun içerisinde VR gözlükler ve Bose marka kulaklık yer alıyor

8 Şubat itibarıyla başlayacak yeni uygulamada, müşterilerin kapılarına büyük bir kutu teslim edilecek. Bu kutunun içinde 595'in egzos sesini gerçekçi bir şekilde yansıtabilecek Bose marka kulaklıklar, VR başlığı, kullanıcıların deneyimini kolaylaştırmak için bir broşür ve Abarth logolu şapka yer alacak. Ancak tüm bunlara her isteyen değil, Abarth’ın düzenlediği yarışmayı kazanan insanlar sahip olabilecek.

Dünya çapında sadece 2000 adet üretilen 595 Scorpioneoro otomobilini test edecek müşteriler, 165 beygir gücüyle saatte 220 kilometre hıza çıkan bu otomobili VR gözlükler sayesinde deneyimleyebilecek. VR başlıklar çalıştırıldığı zaman, müşteriyi ilk önce Abarth’ın sahibi Stef Villaverde karşılayacak ve Villaverde 597 Scorpioneoro hakkında detaylı bilgiler paylaşacak.

Gerekli bilgiler paylaşıldıktan sonra müşteri VR gözlükler sayesinde İngiltere’nin en keyifli yollarında sürüşe çıkacak ve birçok farklı koşulda arabayı test etme imkanına erişecek.

Abarth’ın da bir parçası olduğu Fiat Chrysler Automobiles UK Genel Müdürü Arnaud Leclerc, konu ile ilgili şu sözleri dile getirdi; "Abarth hayranlarına ve müşterilerimize böyle bir fırsat sunabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu sanal gerçeklik deneyimi sayesinde insanlar, evlerinden güvenli bir şekilde 595 Scorpioneoro sürme şansına erişiyor."