Alman Auto Bild tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre BMW i7, şimdiye kadarki en güçlü 7 Serisi olarak yollardaki yerini alacak. Ayrıca serideki tepe modelinin, tam dolu bir batarya ile 700 kilometreden fazla yol gideceği iddia ediliyor.

Alman otomobil üreticisi BMW, yeni nesil 7 Serisi'nin model tarihinde ilk kez tamamen elektrikli varyantlardan oluşacağını geçtiğimiz yıl doğrulamıştı. Büyük olasılıkla i7 olarak adlandırılacak yeni modelinin doğrulanması heyecan yaratsa da Bavyeralı üretici, şimdiye kadar araçlara dair herhangi bir ayrıntı paylaşmamıştı.

Alman Auto Bild tarafından yayınlanan yeni bir rapora göreyse yeni i7, 650 beygir gücünün üzerinde bir çıkışla şimdiye kadarki en güçlü 7 Serisi modeli olacak ve BMW'nin, Mercedes EQS varyantı ile rekabet etmesini sağlayacak.

BMW i7, tek şarjla 700 kilometre yol gidebilecek:

Aktarılanlara göre yeni BMW i7, bünyesinde 120 kWh'lık bir batarya barındıracak. Bu büyüklükte bir batarya ile i7'nin tek bir şarjla yaklaşık 700 kilometre menzile sahip olacağı söyleniyor ki bu da büyük bir lüks sedan için oldukça etkileyici bir rakam.

Öte yandan seride daha az güçlü bir varyantın daha yer alacağı aktarılıyor. Geliştirilme aşamasında olan bu aracın i4 modelinde de bulunan 80 kWh'lık batarya ile geleceği ve tam dolu bir batarya ile yaklaşık 482 kilometrelik bir menzil sağlayacağı söyleniyor. Bu varyantın ayrıca 536 beygir güç üretmesi bekleniyor.

Tasarım noktasına gelince Auto Bild, BMW'nin yeni, daha köşeli tasarım dilini i7'ye taşıyacağını söylüyor. Paylaşılan casus fotoğraflar ise i7'nin kısa ön çıkıntılara ve daha ince farlara sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Tamamen elektrikli varyantlardan oluşacak yeni BMW 7 Serisi'nin 2022 yılında yollardaki yerini alması bekleniyor. Araçlara dair yeni detaylar ortaya çıkarsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.