İnternet ve diğer mecralarda abartılarak bir efsane haline dönüşmüş fantastik canavarlar gerçekte nasıl görünüyorlar. Bugün sizlere efsane yaratıkların gerçekte nasıl olduklarını göstereceğiz.

İnternet son birkaç senede öylesine büyüdü ki artık hangi bilginin doğru hangisinin ise yanlış olduğunun bile farkında değiliz. Bu süreçte de pek çok farklı yanlış bilgi ve görüntü ortaya çıktı. Bu görüntülerden bazıları filmlerden bazılarıyla photoshop yeteneği yüksek şakacı arkadaşlarımız tarafından paylaşıldı. Bu görüntüler arasında elbette gerek ismi gerekse de büyüklükleriyle manipüle edilmiş hayvanlar yer alıyor.

Bugün sizlere Bright Side tarafından derlenen internette dolaşan görüntülerden farklı olsalar da aslında gerçekten var olan hayvanları listeleyeceğiz. Bu hayvanlar özellikle filmlerde farklı şekilde ele alındıkları için “gerçek mi değil mi?” sorusuyla karşı karşıya kalabiliyor. Hazırsanız internette “gerçek” diye gösterilen hayvanların aslında nasıl göründüklerine yakından bakalım.

Biraz Abartılsa da Gerçekte Var Olan 7 Fantastik Canlı

Kraken - Dev Kalamar

Karayip Korsanları filminde Dave Jones’un dev canavarı krakeni görmüştük. Esasen bir kalamar olan Kraken, internette devasa yaratık diye gösteriliyordu. Aslında bu boylarda bir kalamar bulunmuyor. Krakene en olası rakip ise Architeuthis cinsine sahip ve boyları 18 metreye kadar uzayabilen dev mürekkepbalıkları.

Efsanevi tüylü canavar - Goril

Yirminci yüzyıla kadar çok fazla kıla sahip devasa insanların dolaştığı hikayesi ortalıklarda dolaşıyordu. Elbette böyle bir insan bulunmuyor. Bu benzetmeler, maymun familyasının devleri goriller üzerinde birleşiyor.

Ateşte yaşayan semenderler - Ateş semenderi

Semenderler çok özel canlılar. Hatta ejderha mitolojisinin bile genel olarak bu minik canlılardan çıktığı düşünülüyor. Elbette ejderha değiller ve ateşin içerisine yaşamıyorlar. Normal haliyle daha çok kertenkeleye benzediklerini söyleyebiliriz.

Roc - Fil kuşu

İlk olarak Arap masallarında ortaya çıkan Roc, elbette filleri taşıyabilecek kadar büyük canlılar değiller. Ortada dolaşan iddialara göre bu filleri taşıyan devasa canlıların Çin’de yaşadığına inanılıyordu Çin’deki insanlar ise bu devasa yaratıkların Madagaskar’da yaşadığını düşünüyorlardı. Bu düşüncenin sebebi ise 17’inci yüzyılda Madagaskar’da yaşadığı bilinen dev Aepyornis kuşlarıydı. 850 kg ağırlığa ulaşabilen bu dev kuşlar bir fili taşıyamadıkları gibi uçamıyorlardı da.

Tek boynuzlu at - Gergedan

Sihirli hayvan dendiğinde aklımıza ilk gelen canlılardan olan tek boynuzlu atlar, pek çok küçük kızın hayali arkadaşlarıydılar. Gerçekte böyle bir canlı bulunmuyor, ancak tek boynuzlu olarak sayabileceğimiz canlılar 5 ton ağırlığa kadar çıkabilen gergedanlar. Ata fazla benzemiyorlar, ancak kulaktan kulağa konuşulan konular tek boynuzlu at diye bir hayvan olduğu düşüncesini oluşturmuş olabilir.

Direwolf - Korkunç kurtlar

Game of Thrones’ta gördüğümüz o muhteşem kurtlar aslında George RR. Martin tarafından hayal edilmedi. Bu canlıya en yakın hayvan 9.500 ile 125.999 yıl önce Kuzey Amerika2da yaşadığı düşünülen dev kurtlar olarak biliniyor.

Siren (Deniz kızı) - Deniz ayısı

Uzun yıllar boyunca pek çok hikayeye konu olan deniz kızları elbette gerçek bir canlı değil. İnsanlar yelken açmaya başladığında pek çok canlı yarı kadın yarı balık görünümlü canlılar gördüklerini iddia etti. Günümüzde bu balıkçıların gördüğü şeyin deniz ayısı olduğu düşünülüyor. Memeli türüne ait bu hayvanlar, denizlerde uzun aylar geçiren balıkçıların gözünde bir serap etkisi yaratmış olabilir.

Peki sizler, internette gerçek diye konuşulan ve aslında gerçek olmasa da dünyamızda esinlendiği bir canlı türü biliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.