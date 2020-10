Game of Thrones kitaplarının yazarı George R.R. Martin, 8 sezon boyunca devam eden dizide en sevmediği sahneyi açıkladı. Martin, söz konusu sahnenin ilk sezonda bütçe yetersizliği nedeniyle istediği gibi olmadığını söyledi.

Yayınlandığı dönemde en fazla konuşulan yapımlardan biri olan Game of Thrones, final yapmasının üstünden 1,5 sene geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Ünlü dizinin uyarlandığı kitapları yazan George R.R. Martin, HBO tarafından hayata geçirilen dizide en beğenmediği sahneyi açıkladı.

George R.R. Martin, HBO imzalı Game of Thrones’taki pek çok sahneyi fazlasıyla seviyor ve övüyor, ancak elbette ara sıra da olsa eleştiriyor. Martin, yaptığı açıklamada en az sevdiği sahnenin ilk sezonda olduğunu söyledi. 2011 yılında yayınlanan ilk sezonda, o döneme göre çok yüksek (bölüm başına 6 milyon dolar) bir bütçeyle çekilen dizinin yine de kitapların fantastik vizyonunu sahneleyecek kadar büyük bir bütçeye sahip olmadığını düşünen Martin, bu sebeple Kral Robert’ın ava çıkıp yaralanarak hayatını kaybettiği sahnenin fazlasıyla yetersiz olduğunu düşünüyor.

“Bütçe açısından gerçekten kötü olduğumuz yer, tüm şovda, sekiz sezonun tamamında en az sevdiğim sahne oldu: Kral Robert’ın ava çıktığı sahne” şeklinde açıklamaya yapan Martin, sözlerine “Sahnede, ormanda mızrakla yürüyen dört adam var. Kitaplarda Robert ava çıkar, bir yaban domuzu tarafından boğulduğu haberini alırız, onu geri getirirler ve ölür. Bu yüzden asla bir “av sahnesi” yapmadım. Ama kraliyet av partisinin nasıl olduğunu biliyordum. 100 kişi olmalıydı. Büyük çadırlar bulunurdu, köpekler olurdu, boynuzlar üflenirdi. Bir kral böyle avlanır! Bir yaban domuzu ile tanışmayı ümit eden 3 arkadaşın elinde mızrakla ormanda yürümeyecekti. Bu noktada atlara, köpeklere veya çardaklara paramız yetmiyordu.” şeklinde devam etti.

George R.R. Martin'in bahsettiği sahneden bir kesit:

Martin’in bu açıklamasının ardından ne demek istediği çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Ortaçağ tarihine hayran bir isim olan R.R. Martin, Game of Thrones kitap serisinde de pek çok detayı bu dönemden alıyor. HBO, Game of Thrones’un sonraki sezonlarında çok daha cömert bir bütçe oluşturdu, ancak 2. sezonda yaşanan Battle of the Blackwater’da da bazı bütçe kaynaklı kesintiler olmuştu. Dizi nasıl final yaparsa yapsın, ilk bölümünden son bölümüne kadar tüm dünyada milyonlarca insana konuşulacak muhteşem hikayeler verdi. Sayısız teori ortaya çıktığı gibi pek çok mekanda toplu Game of Thrones izleme partileri düzenlendi.