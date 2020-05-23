ABD'li Araç Kiralama Devi Hertz, İflasını Açıkladı

Dün gece geç saatlerde dünya çapında büyük araç kiralama şirketi Hertz, iflas ettiğini açıkladı. Bu iflas haberi, Amerikan otomobil endüstrisinde büyük bir şok yarattı.

Dünya çapında birçok bayisi bulunan Amerikan araç kiralama ve satım şirketi Hertz, koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik sıkıntıların son kurbanı oldu. Sadece geçen yıl Amerikan otomobil endüstrisinin %10'nuna denk gelen, 1,7 milyon aracı satın alan Hertz, birçok büyük şirkete araç kiralama hizmeti veriyordu. Hertz'in iflasını açıklamasından sonra Fiat ve Ford gibi araba üreticileri de gelecek yıllarda satışlarının düşeceğinden dolayı endişelenmeye başladı. Bu gelişen olaydan sonra Amerika ekonomisinin koronavirüs salgınından ne denli büyük bir şekilde etkilendiği gözler önüne seriliyor.

Bu yıl başında Hertz, dünyanın 12.400 ayrı mekânında park edilmiş 568.000 araca sahipti ve şirketin değeri yaklaşık olarak 9,8 milyar dolar olarak belirtilmişti. Fakat CNN raporlarına göre Mart ayında şirketin sadece elinde 1 milyar dolar bulunurken, borçları ise 19 milyar dolara yükselmişti. Ayrıca şirketin 38.000 çalışanından 12.000'i işten çıkartılırken, 4.000 çalışana da ücretsiz izin verildi. Nisan ayında borç istemek için ilgili kurumlarla görüşen Hertz, en son 22 Mayıs tarihinde, yani dün iflasını resmen açıkladı.

Hertz'ün hisseleri %82 düşüş yaşadı ve düşmeye devam ediyor

Hertz CEO'su Paul Stone, en son yaptığı açıklamada "COVID-19 salgınının işimizin üzerindeki zorlayıcı etkileri ve ekonominin ve seyahatlerin tekrar ne zaman kendine geleceğinin belli olmaması nedeniyle şirketimizin uzun bir iyileşme dönemi geçireceğini göz önünde bulundurarak bazı adımlar atmalıyız." ifadelerine yer vermişti. Bu röportajın ardından kısa süre sonra iflas eden şirketin hisseleri %82 değerinde bir düşüş yaşadı ve hala düşmeye devam ediyor.

Fakat şirketin iflas etmesi tamamen iş dünyasından çekildiği anlamına gelmiyor. Bu iflas daha çok bir yeniden yapılanma süreci olarak görülüyor. Hertz bu sürece ilk olarak Mart ayında ellerinden çıkarttıkları 54.000 araç ile başladı. Fakat koronavirüs dolayısı ile araba açık artırmalarına gelen yasaklar ve birçok otomobil bayisinin kapanması üzerine şirket, daha fazla aracı ellerinden çıkartarak bir rahatlama elde edemedi. Ayrıca Hertz, şu an hala anlaşma dâhilinde bulunan müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.