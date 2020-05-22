Koronavirüs Dolayısıyla Bebeklerde 'Aşı' Riski Ortaya Çıktı

Küresel salgın, 1970’li yıllardan bu yana ilk defa bu denli uzun bir kesintiye sebep olarak 80 milyon bebeği diğer hastalıklar için risk altında bıraktı. Uzmanlar, aşılama çalışmalarının durdurulması üzerine bir çalışma yayınlayarak güncel bilgileri paylaştı.

Koronavirüs salgını hayatın pek çok kısmını etkileyerek yeni bir yaşam pratiğinin oluşturulmasını sağladı. Küresel alanda sarsıcı olan salgın sebebiyle etkilenen bir şey de aşı çalışmaları oldu. Bu konu hakkında bir değerlendirme gerçekleştiren uzmanlar, şu an en az 68 ülkede aşı çalışmalarının durdurulduğunu açıkladı. Bu durum, 1 yaşın altındaki yaklaşık 80 milyon bebeğin kızamık, çocuk felci, difteri gibi önlenebilir ancak müdahale edilmediği takdirde ölümcül sonuçlar doğurabilecek hastalıklara yakalanma riski altında olduğunu ortaya çıkardı.

Aşı tartışmaları dünya çapında en etkili biçimde sürerken koronavirüs salgınının ebeveynlerin bebek ve çocuklar için rutin aşılara teşvik edilmesi konusundaki yıllardır süren çalışmaları hızla geçersiz hâle getirdiği söylendi. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, bugün bazı uyarılarda bulundu. İki dev isim, 80 milyon bebeğin ölümcül hastalıklara yakalanma konusunda savunmasız olduğunu halka anlatmak için güçlerini birleştirdi.

Risk, tahmin edilenden daha büyük olabilir:

Aktarılana göre 15 Mayıs’tan itibaren 27 ülke kızamık aşı kampanyalarını, 38 ülke çocuk felci aşı kampanyalarını ve diğer birçok ülke de sarı humma, kolera ve tifo gibi hastalıklar için aşı kampanyalarını ertelediğini duyurdu. Ayrıca yapılan analize göre 129 ülkeden 68’i aşılama hizmetlerini duraklattı. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşılamanın halk sağlığı tarihindeki en temel ve en güçlü hastalık önleme araçlarından biri olduğunu söyledi.

Virüs salgını yüzünden yaşanan duraklamanın 70’lerden bu yana görülen en büyük kesinti olduğu vurgulandı ve riskin sanılandan daha büyük olabileceği tekrarlandı. Yaşanan bu aksaklıkta ebeveynlerin evden çıkmak istememesi, sağlık çalışanlarının öncelikli hasta statüsünde sayılan virüs bulaşmış kişilerin tedavisini yapması gibi sebeplerin etkili olduğu söylendi. Önümüzdeki günlerde UNICEF’in hükûmetlerle bu konuyla ilgili görüşmeler yapması ve bu önemli sorunun çözüme kavuşturulması bekleniyor.