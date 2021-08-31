Bir Profesör, Öğrencisi Maske Takmadı Diye İstifa Etti

Georgia Üniversitesi'nde yılın ikinci dersine giren 88 yaşındaki psikoloji profesörü Irwin Bernstein, bir öğrencinin maske takmaması nedeniyle istifa etti. Profesörün "Maske yoksa ders de yok" dediği öğrenildi.

ABD'de hizmet vermekte olan Georgia Üniversitesi’nde çok ilginç bir olay yaşandı. 88 yaşında olmasına rağmen eğitim vermeye devam eden psikoloji profesörü Irwin Bernstein, yılın ikinci dersinde bir öğrencisinin maske takmaması üzerine istifasını verdi. Garip olay, ABD'de manşetlere oturdu.

Konuyla ilgili açıklamalar, Georgia Üniversitesi kampüs gazetesi The Red & Black aracılığıyla açığa çıktı. Edinilen bilgilere göre profesör, maske takmayan bir öğrencisine tek kullanımlık maske verdi. Bunun üzerine burnunun açıkta kaldığını söyleyen öğrenci ile profesör arasında ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Öğrenci, nefes almakta zorlandığını söyleyip maskeyi reddetmesi üzerine dersi sonlandırmaya karar veren Prof. Irwin Bernstein, olay sonrasında istifasını verdi.

"Maske yoksa sınıf da yok"

The Red & Black'te yer alan bilgilere göre Prof. Bernstein, öğrencilerin COVID-19 kapsamında alınan kararlara önem göstermesini ve en azından kendi dersi için herhangi bir aksaklık yaşanmasını istemediğini söylemişti. Hal böyle olunca da bir öğrenci, profesörün istifa etmesine yol açmış oldu. Bernstein'in "Maske yoksa sınıf da yok" dediği öğrenildi.

Maske zorunluluğu, pek çok ülkede mevcut olan bir uygulama. Özellikle de eğitim kurumları, insanların yakın temas halinde bulunmak zorunda oldukları sınıflarda maske kullanımını zorunlu tutuyorlar. Ancak ABD'de yaşanan olay, bazı insanların maske kullanırken gerçekten de nefes almakta zorlandığını yeniden hatırlatmış oldu. Bakalım bu gibi olaylar, önümüzdeki dönemlerde hangi ülkelerde yaşanacak...