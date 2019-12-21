Bilgi güvenliği ve gizlilik konusu, son yıllarda üzerinde çalışılan ciddi bir mesele hâline geldi. Sosyal medya uygulamalarının yaygınlaşmasıyla kişisel verilerin açığa çıkması durumu, devletler tarafından da yasalarla engellenmeye çalışılıyor. Kişisel bilgiler kadar şirket ve kurumların bilgileri de bu kapsamda korunmaya çalışılıyor. Bu perspektifte ABD Deniz Kuvvetleri, aldığı bir kararla verdikleri akıllı telefonlarda TikTok uygulamasını yasakladığını duyurdu.

Sosyal medya uygulamalarının sayıları arttıkça bu uygulamaların kullanımları daha da yaygınlaşıyor. Facebook, Twitter gibi diğer sosyal medya uygulamalarına göre daha yeni bir platform olan TikTok, dünya çapında oldukça hızlı yayılmasıyla biliniyor. Hem yeni bir uygulama hem de sahibi olan şirketin Çin merkezli olması sebebiyle TikTok, bugünlerde ABD'nin radarına takılmış durumda.

Geçtiğimiz günlerde ABD'den bir gencin, TikTok'u 'gizlice veri toplamak' suçlamasıyla dava ettiği haberini sizlerle paylaşmıştık. TikTok'un veri toplaması ve bu verileri Çinli yetkililerle paylaşıyor olması endişesi, resmi kurumları da harekete geçirmiş gibi görünüyor. ABD Deniz Kuvvetleri, bu kapsamda oldukça ciddi bir önlem aldı.

ABD Deniz Kuvvetleri'nin verdiği telefonlarda TikTok uygulaması kullanılmayacak:

ABD Deniz Kuvvetleri'nin yayınladığı bir açıklamaya göre devlet tarafından verilen akıllı telefonlarda TikTok uygulaması yüklenemeyecek. Bu uygulama, açıklamada 'siber güvenlik tehdidi' ifadesiyle nitelendirilmiş. Yani ABD Deniz Kuvvetleri, TikTok'un siber güvenlik zafiyeti oluşturduğunu düşünüyor.

Donanma tarafından sağlanmış akıllı telefonlara bu uygulamayı yüklemiş ve henüz silmemiş olan kişilerin, Navy Marine Corps Intranet adlı sisteme erişimlerinin engelleneceğinin bildirildiği duyuru, güvenlik tehdidi konusunda daha fazla detay vermiyor. Bu konuda bir açıklama yapan Pentagon sözcüsü Yarbay Uriah Orland, bu kararın hâlihazırda var olan ve ortaya çıkabilecek tehditlere yönelik olarak alındığını belirtti.

Reuters'ın haberine göre ABD Deniz Kuvvetleri personeli, sosyal medya uygulamaları dâhil birçok popüler uygulamayı devlet tarafından verilen akıllı telefonlarda kullanabiliyor. Bu noktada ABD Deniz Kuvvetleri'nin aldığı kararın ilginçliği bir derece daha artıyor. ABD ve Çin arasındaki gerilimin de bir sonucu olabilecek bu gelişmenin, önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlar doğuracağını ve Çin tarafından bir yanıt bulup bulmayacağını hep birlikte göreceğiz.