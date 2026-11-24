Cyberleek'in yayınladığı Xbox dosyalarıyla birlikte GTA 6'yı PC'de çalıştırma denemeleri hız kazandı.

Cyberleek adlı hacker tarafından yayınlanan Xbox sürümüne ait dosyalar, daha önce sızdırılan dosyalarla birlikte GTA 6’nın PC platformunda gayriresmî olarak çalıştırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırdı.

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Xbox konsollarının PC’ler ile aynı x86-64 mimarisini paylaşması, oyunun hedeflenen platformların dışına taşınması sürecini beklenenden çok daha kısa bir süreye indirdi.

PC uyumluluğu üzerinde çalışılıyor

Dosyaların paylaşılmasının ardından kısa süre içinde oyunu PC’de başlatmayı başardığını bildiren kullanıcılar, ilk aşamada yazılımın hemen çöktüğünü aktardı ancak yapılan sonraki güncellemelerle birlikte oyunun ilk kurulum aşamasını geçebildiği belirtiliyor. Gelişmeleri takip eden gözlemciler, benzer mimari yapı nedeniyle hızlı bir uyarlama beklendiğini ancak bu ilerleme hızının yine de şaşırtıcı olduğunu ifade ediyor. Mevcut ilerleme hızıyla gayriresmî bir PC sürümünün birkaç gün içinde yetkisiz dağıtım sitelerinde ortaya çıkabileceği öngörülüyor.

Cyberleek, sızıntıyla birlikte yayınladığı açıklamada bu eylemi ödeme duvarları arkasına gizlenen özelliklere ve 20 dolarlık Ultimate Edition gibi ücretli yükseltmelere karşı bir tepki olarak nitelendirdi. Grup, süreçte adı geçen kripto para unsurunun dosyalara erişim şartı olmadığını, ayrı bir projeyi finanse etme amacı taşıdığını savundu. Rockstar Games ve çatı şirketi Take-Two Interactive ise sorumluların kimliğini tespit etmek için hukuki yollara başvurdu ancak şu ana kadar kamuoyuna yansıyan bir sonuç alınamadı.