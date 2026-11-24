Yeni iOS 27 güncellemesiyle iPhone kullanıcıları artık alarm ve sayaç ses seviyelerini genel zil sesinden bağımsız olarak ayarlayabiliyor.

Apple, yeni iOS 27 güncellemesi ile iPhone kullanıcılarının yıllardır talep ettiği pratik bir yeniliği hayata geçirdi.

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Güncelleme kapsamında artık alarm ses seviyesi, telefonun genel zil sesi ve sistem seslerinden tamamen bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

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Alarm sesi, zil sesinden ayrı kontrol edilebiliyor

Sabahları alarmı duymayıp uyuyakalmanın en yaygın nedenlerinden biri, gün içinde kısılan zil sesiyle birlikte alarm sesinin de farkında olmadan en düşük seviyeye inmesidir. Apple, iOS 27 ile bu soruna kalıcı bir çözüm sunuyor ancak özelliğin manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor.

Kullanıcılar Ayarlar > Ses ve Dokunuş menüsüne girdiklerinde "Alarmlar ve Sayaçlar" ile "Uyarılar ve Sistem Sesleri" adlı iki yeni bölümle karşılaşıyor. Varsayılan olarak açık gelen "Zil Sesi Düzeyini Eşleştir" seçeneği kapatıldığında, yalnızca alarmlar ve sayaçlar için geçerli olan bağımsız bir ses kaydırıcısı aktif hale geliyor.

Bu yeni ayar sayesinde kullanıcılar, bildirim seslerini veya gelen arama zil seslerini rahatsız edici seviyelere çıkarmadan alarm sesini en yüksek düzeye getirebiliyor. Böylece gün içinde telefonunuzun sesini kıssanız bile sabah kurduğunuz alarm belirlediğiniz yüksek seviyede çalmaya devam ediyor.