Donald Trump kabinesinin yeni Enerji Bakanı Chris Wright, iklim değişikliğine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Chris Wright'ın açıklaması, özellikle de iklim aktivistlerinin tepkisini çekti.

Özellikle de son birkaç yıldır, küresel ısınmanın etkilerini derinden hissediyoruz. Bu bağlamda; yağışlar her geçen yıl biraz daha azalıyor ve bu da kuraklığa neden oluyor. Öte yandan; yangınların etkisi de küresel olarak artmış durumda. Ancak ABD'nin yeni Enerji Bakanı Chris Wright hiç de böyle düşünmüyor.

Linkedln'de bir paylaşım yapan Chris Wright, "İklim krizi yok ve bir enerji dönüşümünün ortasında da değiliz." şeklinde dikkat çeken bir açıklama yaptı. İklim aktivistlerinin tepkisine neden olan bu açıklama, ABD'nin Donald Trump yönetimindeki yeni hükûmetinin doğa dostu çalışmalardan uzaklaşabileceğini düşündürüyor.

Petrol ve doğal gaz şirketleri, Chris Wright'ı destekliyor

Tabii ABD Enerji Bakanı Chris Wright tarafından bu tarz bir açıklama yapılmış olması, en çok da petrol ve doğal gaz şirketlerinin desteğini gördü. Bu arada; Chris Wright'ın da ABD'deki en büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinden Liberty Energy'nin CEO'su olduğunu söyleyelim. Kendisi, bu durumla ilgili şöyle konuştu: Bugün işimiz her zamankinden daha kârlı. Dediğim gibi, içinde yaşadığımız kötü enerji politikası ortamından gereksiz yere zenginleşen insanlardan biriyim. Bunu kutlamıyorum. Aslında, buna kesinlikle karşı çıkıyorum.

ABD'nin ikinci Donald Trump dönemi, sadece ABD için önemli olmayacak. Etkilerini, biz de Türkiye'den göreceğiz. Bakalım tüm bu açıklamalar ve kabineye seçilen radikal isimler, geleceğimizi nasıl etkileyecek...