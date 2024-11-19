Bloomberg'ün iddiasına göre ABD Adalet Bakanlığı, mahkemeden tekel ilan edilen Google ile alakalı herkesi şok eden bir talepte bulunmaya hazırlanıyor. Eğer kabul edilirse şirket, Chrome'u satmak zorunda kalabilir.

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden biri olan Google, geçtiğimiz ağustos ayında ABD Adalet Bakanlığı ile arasındaki davayı kaybetmişti. Mahkeme, bunun ardından da şirketi “tekel” olarak ilan etmiş ve rekabeti engellediğini belirtmişti. O zamandan beri de şirketin faaliyetlerini nasıl düzeltebileceğine dair incelemeler yapılıyordu.

Önerilerden biri de Google’ın bazı departmanlarını ayırmaktı. Şimdi ise gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Bloomberg’ün aktardığına göre Adalet Bakanlığı, dava yargıcı Amit Mehta’dan bir talepte bulunmaya hazırlanıyor. Bu talep, Chrome’u şirketten ayırmayla alakalı.

Google, Chrome’u satmak zorunda kalabilir

Adalet Bakanlığı’nın önerisi, Google’ın Chrome’u satması. Yetkililer, bu şekilde şirketin tekel olmaktan çıkabileceğini ve ülkedeki rekabetin yeniden yükselebileceğini düşünüyor. Tabii henüz bir kesinlik yok. Satması için mahkemeden karar gelmesi lazım. Böyle bir kararın gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.

Chrome, şu anda dünyanın en çok kullanılan tarayıcısı. Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı var. Google’a da milyarlarca dolarlık getiri sağlıyor. Hâliyle satılması, şirkete çok büyük bir darbe vurabilir. Eğer Mehta’dan böyle bir karar çıkarsa internet ve arama dünyası baştan aşağı değişebilir.

Ayrıca Android tarafıyla ilgili de birkaç talep olacağı iddia edilmiş. Buna göre şirketten Android’i Arama ve Google Play’den ayırması istenecek. Android için satma gibi bir durum olmayacak ancak hizmetlerin birbirinden bölünmesi istenecek. Bakanlık, tüm bu hamlelerle şirketin tekel olmaktan çıkacağı ve rekabetin yeniden büyüyeceği kanısında.

Chrome’u satmaya zorlamanın biraz absürt bir karar olacağını söylemek yanlış olmaz. Çünkü tarayıcı, Google için milyar dolarlar demek. Satılması onu çok kötü etkileyebilir. Ayrıca Chrome’u satın alan şirketin yeni bir tekel oluşturma potansiyeli de olacaktır. Bu da pek bir şeyin değişmeyeceği anlamına geliyor. Ayrıca Android’i Google Play’den ayırmak da neredeyse imkânsız bir durum. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.