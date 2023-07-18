Türkiye'nin en başarılı YouTuberlarından Ruhi Çenet'in son videosuna konuk olan ABD'li evsiz, ülkemizde yeni bir gündem yarattı.

YouTube Türkiye’nin en popüler isimlerinden Ruhi Çenet, son yayınladığı belgesel videosunda Amerika Birleşik Devletleri’nin Slab City adlı yerleşim merkezini gösterdi. Özellikle evsizlerin yerleşim yeri haline dönüşen bu video büyük beğeni toplarken farklı bir şekilde de gündem yarattı.

Videonun ilk dakikalarında gördüğümüz Zachary, 20 yıldır evsiz bir şekilde Slab City’de yaşıyor. Fakat gündemi oluşturan kendisi değil, sahip olduğu araç oldu. Kendisinin 4 ay önce aldığını söylediği Cadillac Escalade EXT model pick-up aracın Türkiye’deki potansiyel fiyatı, sosyal medyada gündem oldu.

Zachary’nin sahip olduğu pick-up araç:

Sosyal medyada gündem olan paylaşım:

Zachary’nin sahip olduğu aracı Türkiye’de arayan bazı izleyiciler, şaşırtan ancak pek de şaşırtmayan bir manzarayla karşılaştı. Pick-up’ın birebir modeli bulunmasa da 2002 model Escalade’nin SUV modelinin ikinci el ilan sitelerinde 1 milyon TL seviyesinde fiyata sahip olduğu görüldü.

Aynı araç, ABD’de ne kadar fiyata satılıyor?

2002 Cadillac Excalade EXT, piyasaya 49 bin 990 dolarlık fiyat etiketiyle sürülmüştü. Günümüzde ABD’deki ikinci el fiyatlarına baktığımızda ise aracın 5000 - 8000 dolar bandında ilana koyulduğunu görüyoruz. Ancak hiçbir ilanda 9000 doların üzerinde fiyat göremedik.

Ruhi Çenet'in videosunu izlemek için: