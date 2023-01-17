Türkiye'de en çok satışa konan 2. el otomobiller belli oldu. Paylaşılan verilere göre vatandaşlar, geçtiğimiz yıl 2. elde en çok 300 bin TL üzerinde fiyata sahip araçları satışa koydu. Ayrıca satışa konan araçların yarısından fazlası dizeldi.

Türkiye'nin en popüler otomobil alım-satım platformlarından arabam.com, 2022 yılına ilişkin ikinci el otomobil pazar verilerini yayınladı. Yayınlanan veriler, ikinci el otomobil pazarında gelinen son noktayı gözler önüne seriyor.

Paylaşılan verilere baktığımızda, İkinci elde fiyat skalasının 300 bin TL'nin üzerine çıkmaya başladığını görüyoruz. Zira ilana çıkan ikinci el otomobillerin yüzde 36,5'inin fiyatı, 300 bin TL'nin üzerindeydi. Üstelik 2012 model otomobillerde yoğunluk var.

2022 yılı pazar istatistiklerinde öne çıkanlar:

En çok ilan verilen markalar Renault ile Fiat oldu

arabam.com tarafından paylaşılan veriler, 2022 yılında en çok ilan verilen markaların Renault ile Fiat olduğunu gözler önüne serdi. Her iki markanın pazar payı da yüzde 19 olarak kayda geçti. Bu iki markayı yüzde 15 pay ile Volkswagen, yüzde 12 pay ile Ford, yüzde 9 pay ile Opel, yüzde 7 pay ile Hyundai, yüzde 6 pay ile Peugeot, yüzde 5 pay ile de Toyota takip etti. Honda ve Citroen'in ilana çıkma payı yüzde 4 olarak kayıtlara geçti.

En çok ilan verilen model Renault Clio oldu

2022'de en çok ilan verilen otomobil, yüzde 14 ile Renault Clio oldu. Bu otomobili yüzde 13 ile Opel Astra ve Renault Megane takip etti. Yüzde 12 pay ile Ford Focus, yüzde 10 pay ile Toyota Corolla, yüzde 9 pay ile Volkswagen Passat ve Fiat Egea, yüzde 8 pay ile Honda Civic, yüzde 7 pay ile de Volkswagen Polo ve Fiat Linea da en çok ilana çıkan otomobillerdi.

Fiyatlar, 300 bin TL ve üzerindeki arabalarda yoğunlaştı

2022'de satışa çıkan ikinci el otomobillerin yüzde 36,5'i, 300 bin TL ve üzerindeki araçlardan oluştu. Bu fiyatı yüzde 13,5 ile 150 bin 1 TL ila 200 bin TL aralığı takip etti. İlana çıkan tüm otomobillerin yüzde 26,8'inin fiyatı ise 150 bin TL ve altındaki modellerdi.

Satışa çıkan araba kilometreleri 200 bin ve üzerindeydi

2022'de nispeten temiz bir ikinci el araba bulmak zor oldu. Zira satışa çıkan arabaların yüzde 72'si, daha önce 100 bin kilometre yol yapmış olan otomobillerden oluşuyordu.

Vatandaş en çok dizel ve manuel vites araba satmaya çalıştı

Araç sahibi vatandaşlar, 2022'de en çok dizel araç satmaya çalıştılar. Öyle ki dizel motorlu araçların pazardaki tüm ilanlara oranı, yüzde 54,14'tü. Bunu yüzde 25,56 ile LPG'li otomobiller, yüzde 20,03 ile de benzinli araçlar takip etti. Hibrit ve elektrikli motora sahip araçların ilana çıkma yüzdesi ise oldukça düşüktü. Bununla birlikte, 2022'de ilana çıkan otomobillerin yüzde 68'inin manuel vites araçlardan oluştuğunu da belirtelim.

Satışa çıkan araçlar, daha çok 2012 modelde yoğunlaşıyor

Paylaşılan veriler, ikinci elde yığılma olan model grubunun 2012 olduğunu gözler önüne serdi. Ayrıca 2015, 2016 ve 2017 model araçların ilana koyulma oranları da yüksek.