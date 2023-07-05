TBMM'ye sunulan torba yasada ek MTV de olduğu açıklandı. Buna göre vatandaşlar, yıllık ödemesi gereken MTV'nin iki katını ödeyecek. MTV'nin ilk taksitleri, elbette ödenen tutardan düşülecek.

Bugün Türkiye için önemli bir gün olarak kayıtlara geçti. Çünkü memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamla ilgili kanun teklifi meclise sunuldu. Bu teklif kabul edildi ve yasalaştı. Ancak söz konusu torba yasadan bir de sürpriz çıktı. Otomobil sahiplerini ilgilendiren bu sürpriz, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) olarak karşımıza çıktı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan isim AKP Grup Başkanı Abdullah Güler oldu. Güler, torba yasa ile MTV'de de düzenleme yapıldığını açıkladı. Yapılan düzenleme, araç sahiplerinin canını sıkacak türden. Çünkü tam da MTV'ler için ikinci dönem ödemeleri gelmişken, vergi tutarı iki katına çıkarıldı. Yani düne kadar yıllık 1.000 TL MTV ödeyecek bir vatandaş, bugün itibarıyla 2.000 TL ödeme yapmak zorunda kaldı.

Sıfır veya ikinci el ayrımı olmayacak!

Torba yasa ile kabul edilen MTV düzenlemesi, sıfır veya ikinci el fark etmeden, tüm araçlar için geçerli olacak. Şu ana kadar otomobil satın almış olan vatandaş zaten yıllık MTV'nin bir bölümünü ödedi. Ancak bundan sonraki süreçte araba alacak vatandaşlar, daha ağır bir vergi yükü ile karşı karşıya kalacaklar. Ek MTV'nin bir seferlik olduğunu söyleyelim. 2024 yılında vatandaş yine eski usulde vergi ödemesi yapacak.

Peki MTV hesabı neye göre yapılıyor?

Her otomobilin girdiği klasmana göre yıllık MTV ödemesi belirleniyor. Bunun hesabı için yukarıdaki içeriğimize bakabilirsiniz. İlgili tablodan aracınız yıllık MTV tutarını bulun. Daha sonra bunu ikiyle çarpın. Ödediğiniz kısmı da çıkarın. Ulaştığınız sonuç, yıl sonuna kadar ödemeniz gereken MTV olacak.

Sosyal medyada gündem oldu!

Torba yasa ile hayatımıza giren ek MTV, sosyal medyada tepkilere yol açtı. İşte konuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlar: