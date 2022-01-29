ABD'nin Düşen F-35C Uçağı ile İlgili Görüntüler Ortaya Çıktı

ABD'nin sahip olduğu en gelişmiş ve en teknolojik uçaklardan biri olan F-35C geçtiğimiz günlerde Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında suya düşmüştü. Şimdi de enkazı hâlâ bulunamayan bu uçağın kazadan hemen öncesinde çekilmiş olan görüntüleri ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olan F-35C savaş uçağı, geçtiğimiz pazartesi günü Güney Çin Denizi’nde gerçekleştirilen bir tatbikat sırasında USS Carl Vinson isimli uçak gemisine inmeye çalışırken güverteye çarpmış ve suya düşmüştü. Yetkililer uçağın pilotunun, düşüş anında kendini fırlatabildiğini ve gemide bulunan 6 denizcinin yaralandığını aktarmıştı.

100 milyon dolardan fazla değere sahip olduğu belirtilen bu uçağın, en pahalı ve en gelişmiş teknolojilerle donatılmış olduğu ve büyük önem taşıdığı belirtiliyor. F-35C’nin hâlen enkazına ulaşılamadığını da söylemek gerek. Hatta bu sebepten dolayı ülkeler arasında bir rekabet bile başlamış durumda. ABD’nin yanı sıra rakip ülkelerin de enkaza ulaşmaya çalışabileceği ve kullanılan teknoloji hakkında bilgi edinmeyi planlıyor olabileceği uzmanlar tarafından aktarılıyor.

Düşüş anından önce çekilmiş bir video ortaya çıktı

Şimdi de yaşanan bu kaza ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada hızla yayılan bir videoda uçağın düştüğü anın hemen öncesinin kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın güverteye yaklaştığı görülüyor, bunun ardından da büyük bir ses duyuluyor. Ancak video çarpışmayı göstermeden kesiliyor. Bunun yanı sıra internette uçakla ilgili birkaç fotoğraf da yayılmaya başladı. Fotoğraflarda uçağın suya düşmüş olduğu ve fırlatma koltuğunun eksik olduğu görülebiliyor.

Uçağın enkazını bulmaya yönelik aramalar hızla sürüyor. Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan da enkaz ile ilgili açıklama yapıldı. ‘İlgilerinin olmadığını’ belirten bakanlık ABD donanmasına her fırsatta güç gösterisi yapmak yerine barış ve istikrara katkıda bulunma çağrısı yaptığını belirtti. Çin böyle açıklamalarda bulunsa da dünya genelinden birçok kaynak, ülkenin uçağı arama konusunda ABD ile yarıştığını aktardı.