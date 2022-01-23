Peru, Petrol Sızıntısı Sonrası Çevresel Acil Durum İlan Etti

Tonga'nın volkanik adalarından birinde meydana gelen patlama sonrasında Pasifik Okyanusunda petrol sızıntısı yaşandı. Deniz canlılarının büyük ölçüde etkilendiği sızıntı sebebiyle Peru, 'Çevresel Acil Durum' ilan etti.

Geçtiğimiz günlerde Güney Pasifik’te bulunan Hunga Tonga volkanik sistemi patlamış; ada ülkesi Tonga’da dahil olmak üzere ABD, Yeni Zelanda gibi pek çok ülkenin kıyılarında tsunami meydana gelmişti. Şiddetli patlamanın neden olduğu tsunaminin ardından yetkililer bu bölgede yaşayan insanlar için yüksek yerlere çıkma çağrısında bulunmuştu.

İşte bu volkanik patlama sonrasında oluşan tsunami dalgaları sebebiyle, o sırada boşaltma işlemi yapmakta olan İtalyan bandıralı “Mare Doricum” isimli tankerden 6 bin varilden fazla petrol Pasifik Okyanusu sularına sızdı. Peru’da bulunan La Pampilla Rafinerisi’nde yaşanan olay sebebiyle ülkenin 21 sahilinde petrol sızıntısına bağlı kirlilik meydana geldi.

Sızıntı sebebiyle çok fazla sayıda deniz canlısı zarar gördü

Oldukça geniş bir bölgeye yayılan sızıntı sebebiyle çok sayıda deniz canlısının zarar gördüğü çevre felaketi sonrasında bölgeyi ziyarete giden Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, yaşanan bu çevre felaketiyle başa çıkmak adına bir komite kurulacağını ifade etti.

Buna ek olarak Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı uzman bir ekibin de petrol sızıntısının bölgede yol açtığı kirlilikle başa çıkmak için ülkeye destek vereceği kaydedildi.

Peru, 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı aldı

Öte yandan Peru Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada petrol sızıntısının yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip deniz ekosistemi üzerinde büyük bir etkisinin olduğu; dahası sızıntının halk sağlığı için de yüksek risk arz ettiği belirtildi.

Olayın ardından Peru hükümeti, petrol sızıntısının neden olduğu çevre felaketine karşı açılan “etkin ve sürdürülebilir” bir mücadele kapsamında 90 günlük Çevresel Acil Durum kararı aldı.