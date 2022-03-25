ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı yeni açıklamalarda kripto paralar hakkındaki düşüncelerini basınla paylaştı. Kripto paraların birçok faydasının olduğunu belirten açıklamalar, lider kripto para birimi Bitcoin'de (BTC) yükselişe neden oldu.

Kripto para birimlerinin gün geçtikçe daha popüler hâle geldiğini biliyoruz. Hızla yükselen bu popülerlik de her gün yeni bir haberin karşımıza çıkmasına, bu teknolojiler ile ilgili önemli gelişmelerin yaşanmasına neden oluyor. Tabii ki ülkelerin ve yetkililerin kripto paralar hakkındaki düşünceleri de büyük önem taşıyor.

Dünya çapında birçok yetkili, tıpkı diğer insanlar gibi kripto paralar hakkında ikiye ayrılmış durumda. Bazıları kripto paraların gerçekten yararlı olabileceğini düşünse de bazıları da suç amaçlı kullanılabilmeleri gibi farklı düşüncelere sahip. Bunun yaşandığı ülkelerden birinin ABD olduğunu söylemek mümkün. Şimdi ise gelen haberler ABD Hazine Bakanı’nın kripto paralar hakkında neler düşündüğünü ortaya koydu ve yatırımcıları sevindirecek sonuçlara yol açtı.

Hazine Bakanı kripto paraları övdü, BTC yükselişe geçti

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda kripto paralar ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Yellen, ülkedeki tartışmaların sürmesine ve Elizabeth Warren gibi senatörlerin kripto paralar hakkındaki olumsuz söylemlerinin devam etmesine rağmen bu teknolojiler ile ilgili yatırımcıları sevindirecek açıklamalarda bulundu.

Uzmancoin’in haberine göre Bakan, CNBC’ye verdiği demeçte kripto paralar ile ilgili hâlen şüphelerinin bulunduğunu; ancak bu para birimlerinin faydalı olduğunu da kabul ettiğini ifade etti. Yellen ayrıca kripto paraların son zamanlarda yaşadığı ciddi büyümeye de dikkat çekerek yatırımcıların gözdesi hâline geldiğini vurguladı ve geçtiğimiz haftalarda bizim de sizlere aktardığımız Başkan Joe Biden’ın imzaladığı kararnameye dikkat çekti.

“Ödeme sistemleri gibi konularda fayda sağlıyor”

Kripto paraların birçok Amerikalının yatırım kararı almasında önemli rol oynadığını söyleyen Yellen, bu teknolojilerin ödeme sistemleri, inovasyon gibi konularda birçok faydasının bulunduğunu da sözlerine ekledi. Ancak 75 yaşındaki siyasetçi; yasa dışı kullanım, finansal istikrar ve yatırımcıların korunması konusunda şüphelerinin bulunduğunu da belirtmeden geçmedi.

Bakanın bu açıklamalarından sonra ise lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 45 bin doların üstüne çıkarak yükselme yaşandı. Daha sonra 45 bin doların altına düşen Bitcoin, bu haberin yazıldığı sıralarda 44.600 dolar civarlarından işlem görüyor.

Yellen son olarak, Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını etkilediğini vurguladı ve ABD’nin kısa vadede Rusya’ya bağımlı olduğu konuları azaltmayı planladığını ifade ederek Çin'e yaptırım uygulamanın uygun olduğunu düşünmediklerini aktardı. FED’in faiz kararı ile ilgili de konuşan bakan, iyimser düşündüğünü ve faizin normale döneceğini sözlerine ekledi.