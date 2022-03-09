ABD Başkanı Joe Biden, kripto paralarla ilgili kararnameyi resmen onayladı. Kararname, kripto paralara herhangi bir kısıtlama ya da yasak getirmedi. Hatta bu kararname ile ABD Merkez Bankası, dijital dolar için de resmen çalışmalara başladı.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde; ABD Başkanı Joe Biden'ın kripto paralarla ilgili bir kararnameyi imzalamak üzere olduğundan bahsetmiştik. Bu durum gerçekleşti ve Biden, geçtiğimiz saatlerde söz konusu kararnameyi imzaladı. Bu imza ile ABD'nin kripto paralarla ilgili stratejisi de belli olmuş oldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda "Dijital varlıklar ile onların altında yatan teknolojilerin faydalarından yararlanabilmek ve riskleri ortadan kaldırabilmek amacıyla başkan Biden bugün, devletin tamamiyle ve tüm kurumlarıyla yaklaşım sergileyeceği başkanlık kararnamesini imzalayacaktır. Emir, dijital varlıkların yönetimi konusunda 6 öncelikli madde belirlemiştir." ifadelerine yer verilirken, bu maddelerin neler olduğu da açıklandı.

İşte ABD'nin kripto paralarda önemsediği 6 madde

Tüketici ve yatırımcı korunması

Mâli istikrar

Yasa dışı finans

Küresel finans ve ekonomik mücadelede ABD’nin liderliği

Finansal katılım

Sorumlu inovasyonun desteklenmesi

Dünkü haberimizde, bu kararname ile ABD Merkez Bankası'na dijital para çıkarabilmesi için yetki verileceğinden bahsetmiştik. Beklendiği gibi de oldu. Joe Biden tarafından imzalanan kararnamede, ABD Merkez Bankası'nın konuyla ilgili çalışma yürütmesine ilişkin talimat verildi. Yapılan açıklamalarda, "Kararname ABD hükumetini, bir CBDC çıkarılması için gereken altyapı ve teknolojik ihtiyaçların araştırılmasına yönlendirmektedir. Bunun yapılması esnasında bir CBDC çıkarılmasının da, ABD halkının çıkarına olup olmadığı da gözden geçirilmelidir." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da kripto paraların kullanımına ilişkin avantaj ve riskleri değerlendirecek.

ABD'nin kararnamesi, küresel çapta kripto para piyasaları için önemliydi. Aslında daha önce ortaya çıkan bilgiler, ABD'nin kripto paralara sırt çevirmeyeceği yönündeydi. Ancak böyle bir şeyin gerçekleşmeme durumu da vardı. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı ile kripto paraların yasaklanması ya da sıkı bir denetim altına alınması gerektiği konuşuluyordu. ABD'nin kararnamesinde ise böyle bir durum gerçekleşmedi.