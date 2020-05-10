5G teknolojisi konusunda önde gelen şirketlerden bir tanesi olan Huawei, 5G araç ekosistemi için oldukça büyük bir adım attı. Huawei ve 18 araç şirketi, 5G araç ekosistemi kurmak için anlaşmaya vardı.

5G teknolojisinin hayatımızdaki birçok şeyi kökünden değiştirebilecek kapasiteye sahip olduğu ve bu teknoloji sayesinde nesnelerin internetinden devasa veri aktarımlarına kadar birçok şeyin gelişiminin çok daha kolaylaşacağı uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Görünüşe göre 5G teknolojisinin kendisini göstereceği bir diğer alan da araç ekosistemleri olacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, 5G teknolojileri geliştirme konusunda en iyi şirketlerden bir tanesi konumunda bulunuyor. Şirketin 5G çözümleri bir hayli gelişmiş durumda ve birçok üreticinin de Huawei’nin ürettiği bu çözümlere ihtiyacı var. Huawei, resmi internet sitesi üzerinden 18 araç şirketiyle “5G araba ekosistemi” kurulması konusunda anlaşıldığını duyurdu. Anlaşmanın amacı ise otomotiv endüstrisinde 5G teknolojisinin ticarileştirilmesinin hızlandırılması.

5G teknolojisi ve otomotiv endüstrisi

Huawei ile 5G araba ekosistemi konusunda anlaşma imzalayan şirketler şöyle;

FAW Group (FAW Hongqi, FAW Pentium, FAW Liberation)

Changan Automobile

Dongfeng Group (Donfeng Passenger Car, Dongfeng Xiaoang)

SAIC Group (SAIC Passenger Vehicle, SAIC-GM-Wuling)

GAC Group (GAC New Energy)

BAIC Group (BAIC New Energy)

BYD

Great Wall Motor

Chery Holdings

JAC, Yutong (Otobüs)

Celis

Nanjing Iveco

Jinkang Seris

T3 Travel

Huawei’ye göre 5G araçlar, oldukça stratejik bir noktaya geldiler ve otomotiv endüstrisinin gelişimindeki değişim için kritik bir noktada bulunuyorlar. 5G teknolojisinin yüksek hızı, düşük gecikmesi ve yüksek güvenilebilirliği; akıllı ağ bağlantısı, akıllı taşıma ve otonom sürüş gibi senaryolar için yeni bir alan açacak. Tüketicilerin alabileceği yeni sürüş ve eğlence deneyiminin yanında insanların, arabaların ve evlerin deneyimleri 5G araçların gelecekteki yeniliklerinin kilit noktası olacak.

5G endüstrisinin lideri Huawei

Nisan 2019 tarihinde dünyanın ilk 5G araç modülü MH5000’in çıkışından sonra Huawei, 5G araçları desteklemek için ortaklarına ve birçok araç şirketine 5G araç terminali T-Box platformunu ve diğer ürünlerini temin etti.

Dahası, Huawei’nin bu şirketlerle uzun vadeli iş birliği, 5G teknolojisinde oldukça önemli gelişmelerin yaşanmasını da sağlayacak. 5G otomotiv ekosistemi, birçok araç şirketi ve ortakların katılması için de imkân sağlayacak. Birçok şirket, 5G otomotiv endüstrisi ve ekolojisinin büyümesi ve zenginliği için birlikte çalışmaya hazır durumda.