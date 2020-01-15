ABD, Huawei'ye Yeni Kısıtlamalar Üzerinde Çalışıyor

Uluslararası ticaret dünyasında son dönemin tartışılan konularından olan ABD ile Huawei gerilimi tekrar tırmanışa geçecek gibi gözüküyor. Bazı iddialara göre ABD, Huawei’ye yeni kısıtlamalar getirmeyi planlıyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı sürerken ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye uyguladığı yaptırımlar sonrası süreçte sular durulmuyor. Oldukça karmaşık görünen bu gerilimli süreç giderek daha da karmaşıklaşmaya devam ediyor.

ABD, Huawei Technology ile birlikte 40 alt markasını daha kara listesine aldı. Bu da demek oluyor ki Huawei’nin ABD’ye yapacağı ihracatlar ve transferler, hükûmet kısıtlamasıyla karşı karşıya kalacak. Ayrıca bunlara ek olarak ABD hükûmeti, Huawei marka ürünleri almayı da yasaklamış durumda.

Yeni kısıtlamalar yolda olabilir:

Yaşanan bu yeni gelişmeler, aslında satış ve tedarik zinciri madalyonunun arka yüzüyle de alakalı. Şu an ABD’nin kendi içinde üretilen bileşenlerde, kullanılan yabancı ürünlerin belli bir yüzdenin altında olması gerekiyor. Yüksek teknoloji ürünlerinde bu oran %25 dolaylarında. Henüz resmi olmayan yeni bilgiye göre Ticaret Bakanlığı, Huawei ürünlerinde bu eşiği %10’a çekecek bir yasa taslağı üzerinde çalışıyor. Bakanlık, ayrıca bu taslağın kapsamını tüketici elektroniği gibi teknoloji ürünü olmayan mallara ve kısıtlanmamış yongalara da genişletmeyi düşünüyor.

Söz konusu bu tasarı, geçtiğimiz hafta yapılan bir toplantıdan sonra Yönetim ve Bütçe İdaresi’ne gönderildi. Diğer hükûmet idareleri de tasarıya imza atarsa nihai karar bu şekliyle yürürlüğe girebilir.

Tabii bunların henüz resmi kararlar olmadığını ve söylentileri spekülasyon çerçevesinde değerlendirmenin doğru olacağını söylemek gerekiyor ancak ABD hükûmetiyle Huawei arasındaki durum düşünülünce bu karar oldukça muhtemel gözüküyor. Bazı uzmanlara göre ise söz konusu bu yeni kısıtlamalar, Huawei’den çok ABD’li şirketlere zarar verir. Çinli teknoloji devi, tedarik zincirinde farklı ülkelerden şirketlerle anlaşabilir.