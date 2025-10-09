Tümü Webekno
Grok, Tamamen Sansürsüz 18+ Videolar Üretmeye Başladı

Elon Musk'ın sahibi olduğu xAI'ın yapay zekâsı Grok ile Reddit kullanıcıları sansürsüz bir şekilde cinsel içerikler üretmeye başladı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ yarışında hız kesmeyen Elon Musk’un şirketi xAI, beklenmedik bir tartışmanın odağına yerleşti. Grok'un video üretme aracı Grok Imagine, Reddit’teki kullanıcılar tarafından cinsel içerikler oluşturmak için kullanılmaya başlandı. Dahası “Grok, cinsel organları çok hızlı öğreniyor!” diyen kullanıcılar, sistemin sansür filtrelerini aştıklarını ve artık “neredeyse her şeyi yapabildiklerini” söylüyor. Platformda, Disney karakterlerinden süper kahramanlara kadar birçok karakterin müstehcen versiyonları dolaşıyor.

Uzmanlar, Grok’un bu “özgürlük” anlayışının tehlikeli bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. Musk’ın geçmişte “teknolojik yenilikleri çoğu zaman yetişkin içeriklerin yönlendirdiğini” söylemesi, bu durumu bilinçli bir stratejiye dönüştürüp dönüştürmediği sorusunu da gündeme getirmiş durumda.

“Spicy Mode” yeni tartışmaların odağında

Elon Musk

Grok’un “spicy mode” ayarının diğer yapay zekâ modellerine kıyasla çok daha açık içerikler üretebilmesine imkân tanıdığı görülüyor. Bu durum, hem kullanıcıların hem de uzmanların etik sınırlarla ilgili endişelerini artmış durumda. Üstelik bazı çalışanlar, sistemde çocuk istismarı içeren taleplerin bile görüldüğünü öne sürüyor. Yani durum düşünüldüğünden daha da ciddi.

Musk ise konuyla ilgili gelen sorulara “teknoloji tarihini porno yönlendirir” mesajı vererek Betamax-VHS rekabetine gönderme yapıyor. Şimdilik genel kanı Grok’un “ahlaki çizgiyi” çoktan aştığı yönünde ama Musk belki de Grok'un adından söz ettirmek için daha radikal yolları tercih ediyordur... Kim bilir?

Popüler Yapay Zeka Aracı Grok Nedir? Nasıl Kullanılır? Ücretsiz mi? Popüler Yapay Zeka Aracı Grok Nedir? Nasıl Kullanılır? Ücretsiz mi?
Elon Musk, Grok 5'in AGI'a Ulaşabileceğini İddia Ediyor: Peki Bu Mümkün mü? Elon Musk, Grok 5'in AGI'a Ulaşabileceğini İddia Ediyor: Peki Bu Mümkün mü?
Yapay Zeka X (Twitter)

