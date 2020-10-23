ABD'nin İlk İtfaiyeci Robotu İlk Yangınına Müdahele Etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı ilk yangın robotu olarak tanınan Thermite RS3 Robotic, ilk yangınına başarılı bir şekilde müdahale etti. Robot, yangın sırasında personele yol açmak için engelleri ortadan kaldırdı.

Günümüzde gelişen robot teknolojisi sayesinde insanlar için girmesi oldukça tehlikeli olan yerlere veya hiç giremeyecekleri yerlere artık girilebilir oldu. Yeni teknolojiyle donatılmış robotların bir diğer kullanım alanı da yangınlardı. Özellikle büyük yapılarda gerçekleşen yangınlar gibi tehlikeli yangınlarda yavaş yavaş robotlar kullanılmaya başlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles itfaiyesi de yangınlarda robotlara bel bağlamaya başladı. Golf arabası büyüklüğünde olan Thermite RS3 Robotic Firefighting Vehicle, CNN'in haberine göre bu ay başında büyük bir yangına müdahele etti. Robot, bu sayede insanlara olan tehlikeyi en az seviyeye indirdi.

Yangında önemli bir rol oynadı:

Thermite RS3 Robotic, CNN'in haberine göre Los Angeles'ta gerçekleşen bir yangında yanmakta olan moloz yığınını personele güvenli bir yol açmak için bir kenara ittirdi. Los Angeles itfaiyesinin itfaiye şefi Ralph M. Terrazas, yaptığı açıklamada robotun büyük ve yıkılmış binalardan insanları çıkarmak, kurtarmak ve otoyollarda yanan tankerlere müdahele etmek ve daha birçok durumda kullanılabileceğini belirtti.

Howe and Howe Technologies tarafından geliştirilen robot, iki paletiyle kendisine yön veriyor. Sahip olduğu küreme aletiyle engelleri ittirebilen RS3, LA Times'ın haberine göre yaklaşık 10 ton suyu veya köpüğü bir dakika içinde fışkırtabiliyor. Robot, 272 bin dolarlık fiyat etiketiyle satılıyor.

Robotun satıldığı fiyat epey yüksek olarak kabul edilse de itfaiye şefi Terrazas, Times'a verdiği röportajda 'Bu muhteşem makinelerden birisini kaybetmeyi karşılayabilirim, ancak bir itfaiyeciyi kaybetmeyi karşılayamam.' diyerek robotun önemini tek cümleyle belirtti.

ABD, yangınlarda robotlardan yardım alan ilk ülke değildi. Paris itfaiyesi, 2019 yılında Notre Dame'da çıkan yangına müdahele ederken Colossus isimli bir robota başvurdu. Bunun yanı sıra Japonya merkezli Mitsubishi Heavy Industries, tehlikeli yangınlarla mücadele için benzer robotlar tanıtmıştı.