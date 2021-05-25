ABD'de Kız Öğrencilerin Yıllık Fotoğrafları Sansürlendi

ABD’nin Florida eyaletindeki bir lise, hazırladığı yıllıkla öğrencileri şoka uğrattı. Okul yönetimi, bazı kız öğrencilerin fotoğraflarını ‘uygunsuz’ olduğu gerekçesiyle düzenledi. Uygulamanın herkesin fotoğraflarını yıllığa ekleyebilmek için uygulandığını savunan okul, velilerin haklı öfkesiyle karşılaştı.

ABD’de bir liseden mezun olacak öğrenciler, akıl almaz bir olayla karşılaştı. Lise yönetimi, kız öğrencilerin yıllık fotoğraflarını ‘uygunsuz’ oldukları gerekçesiyle sansürledi. Durumu öfkeyle karşılayan öğrenci ve veliler, okulun gereksiz sansür uygulamasını cinsiyetçilikle suçladı.

Onlarca kişinin hayatında bir kez çektireceği yıllık fotoğrafı, okul yönetiminin aşırı muhafazakar tutumundan etkilendi. Sadece kız öğrencilere uygulanan sansür hakkında veliler, okulun daha önce bu konuda bir uyarıda bulunmadığını bildirdi.

Kız öğrencilerin kıyafetleri, dijital ortamda “düzeltildi”

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Bartram Trail Lisesi, bu seneki mezunlarını verirken birçok kişinin tepkisini çeken bir olaya sahne oldu. Yaklaşık 80 öğrenci, yıllık fotoğraflarında benzer değişiklikler fark etti. Askılı tişört gibi kıyafetlerin uygunsuz olduğu kanısındaki okul yönetimi, yıllık fotoğraflarını yeniden düzenlemişti. Fotoğrafları kırpılan, hatta Photoshop gibi uygulamalarla eklemeler yapılan öğrenciler ve velileri, olayı tepkiyle karşıladı. Okulun öğrencilerinden Zoe Iannone, yaşanan olayla ilgili açıklamalarında şu ifadelerde bulundu:

“O gün özgüvenli hissetmiştim ve kıyafet kurallarına uygun bir şekilde güzel görünüyordum. Yıllığı anneme gönderdiğimde ve hepimiz fotoğrafı gördüğümüzde kendimi çok cinselleştirilmiş hissettim, sanki endişelendikleri tek şey buydu.”

Çifte standarta maruz kalan öğrencilere geri ödeme teklif edildi

İsmini vermeyen bir veli, Bartram’lı kız öğrencilerin bir özrü hak ettiğini; yapılan uygulamayla oldukları kişiden utanç duymalarının sağlandığını ifade etti. Bir diğer veli ise çekimden önceki gün kızının aynı gömleği giydiğini, okulun ise bunda bir sorun olmadığını söylediğini bildirdi. Ancak Bartram Trail Lisesi yönetimi ise yaptığı değişiklikleri savunarak "Bartram Trail Lisesi'nin önceki prosedürü, öğrenci davranış kurallarını ihlal ettiğini düşündüğü öğrenci resimlerini yıllığa dahil etmemekti. Bu nedenle dijital değişiklikler, tüm öğrencilerin yıllığa dahil edildiğinden emin olmak adına bulunmuş bir çözümdü" açıklamalarında bulundu.

Lise, fotoğraflardan memnun olmayan velilere verdikleri ücreti geri ödemeyi teklif etti. Ancak veliler, geri ödemenin yeterli olmadığını; mevzunun para değil uygulanan ahlaksız çifte standart olduğunu ifade etti. Çünkü yıllık fotoğraflarında yüzme takımındaki erkek öğrencilerin ‘speedo mayo’ giydikleri fotoğraflarında hiçbir değişiklik yapılmamıştı. Haliyle okul yönetiminin yıllık oluştururken oldukça cinsiyetçi bir tutum takınmış olduğu, velilerin ortak fikri oldu.