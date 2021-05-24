Facebook, Filistinli Hesapları Sansürlemekle Suçlanıyor

Sosyal medya devi Facebook’un App Store ve Google Play Store sayfalarına Filistin yanlıları tarafından bir kampanya başlatıldı. Kampanyada birçok kullanıcı uygulama 1 yıldız vererek uygulamanın puanını önemli ölçüde düşürdü.

Geçtiğimiz günlerde İsrail ve Filistin arasında yaşanan, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve ateşkes imzalanmasıyla bir nebze durgunlaşan gerginlik, sosyal medya üzerinden devam ediyor. Filistin yanlısı bir grupsa Facebook’un Filistinli hesaplara sansür uyguladığını gerekçe göstererek uygulamaya karşı dev bir kampanya başlattı.

Sosyal medya platformlarında başlatılan kampanya, Facebook’un Apple ve Google’ın uygulama mağazalarındaki uygulamasının puanını 1 yıldız vererek düşürmeyi amaçlıyordu. Yaklaşık 1 hafta önce başlayan ve halen devam eden kampanyayla birlikte uygulamanın her iki sayfasındaki puan da hatrı sayılır şekilde düşüş yaşadı.

Facebook’un uygulama mağazalarındaki puanı ciddi oranda düştü:

Kampanya başlamadan önce Google Play Store’da 4,7 ortalama puana sahip olan Facebook uygulaması, bugün itibariyle 2,4 puana sahip. Aynı şekilde kampanya öncesinde App Store’da 4,8 puanla listelenen uygulama, bugün 2,4 puanla listeleniyor. Bununla birlikte kullanıcılar, uygulama sayfasında Facebook’u ırkçılıkla, İsrail’i savunmakla ve fikirlerin özgür bir şekilde aktarılmasını engellemekle suçluyor.

NBC News’in aktardığına göre Facebook, bu durumu öncelikli olarak değerlendiriyor. Aktarılan bilgiye göre bir Facebook yazılım mühendisi, şirket içindeki mesajlaşmada kullanıcıların Facebook’un durumu yönetme şeklinden rahatsız olduğunu ifade etti. Ayrıca Facebook’un 1 yıldız verilen incelemeleri kaldırmak için Apple’a başvurduğu, Apple’ınsa bu isteği geri çevirdiği ifade edildi. Google’un bu talebe karşı cevabıysa bilinmiyor.

Facebook adına konuşan bir yetkili, NBC’ye yaptığı açıklamada kullanıcıları sansürlemediğini, ancak politikalarını ‘kimin yayınladığına veya kişisel inancına bakılmaksızın herkese eşit şekilde uyguladığını’ söyledi. Yetkili, şirketin Arapça ve İbranice konuşanları içeren özel bir ekibe sahip olduğunu, bu ekibin ‘durumu yakından izlediğini, zararlı içeriği kaldırmaya odaklanırken aynı zamanda herhangi bir yaptırım hatasını olabildiğince çabuk ele almaya odaklandığını' da ekledi.