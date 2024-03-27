ABD'de köprünün çökmesiyle sonuçlanan gemi kazasıyla ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya çıktı. "Dali" isimli geminin, 2016 yılında da Belçika'da bir kazaya karıştığı ve mürettebatın suçlu bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD'de yaşanan bir gemi kazasından bahsetmiştik. Singapur bayraklı gemi, Baltimore'da bulunan Francis Scott Key isimli köprüye çarpmış, bu köprü çarpmanın etkisiyle çökmüştü. Gelen son haberler, söz konusu yük gemisinin geçmişte de benzer bir olaya karıştığını gözler önüne serdi.

Edinilen bilgilere göre Singapur merkezli Synergy Marine Group isimli bir firma tarafından işletilmekte olan gemi, 2016 yılında bir kazaya karışmıştı. Belçika'nın Anvers şehrinde bulunan limandan ayrılmaya çalışan gemi, o dönem de yükleme iskelesine çarpmıştı. Yaşanan olayda hem iskelede hem de "Dali" isimli gemide hasar meydana gelmişti.

2016'daki kazada, mürettebat suçlu bulunmuştu

*Francis Scott Key ile Dali'nin son hâli.

Belçikalı yetkililer, 2016'da yaşanan kazada Dali'nin mürettebatının hatalı olduğu sonucuna ulaşmışlardı. Geminin o dönemki mürettebatı ile şimdiki mürettebatının aynı olup olmadığı bilgisi şimdilik yok. Öte yandan; ABD'de yaşanan kaza ile ilgili de soruşturma süreci devam ediyor.

Kazayla ilgili detaylı bilgi için:

Bu arada; yaşanan kaza, sosyal medyada da gündem oldu ve pek çok kişi, bu kazanın bilinçli bir saldırı olduğunu ileri sürdü. Ancak yetkililer, durumun böyle olmayabileceğini düşünüyorlar. Çünkü edinilen bilgilere göre kazadan saniyeler önce geminin tüm enerjisi kesildi. Bu da Dali'nin kontrolünün kaybedilmesine yol açtı. İlk belirlemelere göre geminin koca köprüyü yıkmasına neden olan kaza işte böyle yaşandı.

Dali'nin Belçika'da karıştığı kazaya ait görüntüler: