ABD'de Singapur bayraklı bir yük gemisi, Francis Scott Key köprüsünün ayağına çarptı. Kazada köprünün büyük bir bölümünde çökme yaşandı. Yetkililer, arama kurtarma çalışması başlattılar.

ABD'nin Baltimore kentinde, son dönemlerin en büyük kazalarından bir tanesi yaşandı. Singapur bayraklı bir yük gemisi, kentin iki yakasını birbirine bağlayan köprüye çarptı. Bu çarpma üzerine "Francis Scott Key" isimli köprü, büyük oranda çöktü. ABD'li yetkililer, bölgedeki deniz ve kara ulaşımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladılar.

Gece saatlerinde meydana gelen kazada, yük gemisi köprünün ayağına çarptı. Hâl böyle olunca da kazanın boyutu ciddi anlamda arttı. Öyle ki yıkılan köprüyle beraber, köprü üzerinde yolculuk yapan bazı araçların da denize düştüğü öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili arama kurtarma çalışmalarına da başladılar. Ölü ve yaralı durumu ise şimdilik bilinmiyor.

Köprünün yıkıldığı anlar kameralara yansıdı!

1977 yılından beri hizmet vermekte olan Francis Scott Key Köprüsü, sudan 56 metre yüksekte duruyordu. Toplam uzunluğu 17.540 metre olan köprünün ayağına çarpan geminin, köprünün ne kadarlık bölümünü çökerttiği şimdilik belli değil. Ancak kamera kayıtlarına yansıyan görüntüler, meydana gelen hasarın boyutunu gözler önüne seriyor.

Francis Scott Key Köprüsü'nün çöktüğü o anlar:

Baltimore İtfaiye Departmanı bölümünden bir yetkili olan Kevin Cartwright tarafından yapılan açıklamaya göre gemi kazasında en az 7 kişi denize düştü. Bu kişilerin araçlardan mı yoksa gemiden mi düştükleri belli değil. Ayrıca, sağlık durumlarıyla ilgili de güncel bir bilgiye sahip değiliz. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında sizleri yeniden bilgilendireceğiz.