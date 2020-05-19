Koronavirüs Sayılarını Değiştirmeyen Yetkili Görevden Alındı

ABD'nin Florida eyaletinde günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayılarından sorumlu veri bilimcisi, görevden alındı. Olaydan sonra açıklama yapan yetkili, bunun sebebinin koronavirüs sayılarını değiştirmemesi olduğunu söyledi.

Tüm dünya, son yılların en büyük salgını olan koronavirüs salgınıyla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı günden beri yaptığı açıklamalar ve uygulamaya koyduğu kararlarla gündemi meşgul eden Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devleti’nde halk ortaya çıkan yeni bir olayla deyim yerindeyse şok yaşadı.

Ülkenin Florida eyaletindeki günlük koronavirüs vaka ve ölü sayılarını kamuyla paylaşmaktan sorumlu veri bilimci Rebekah Jones, kendisine iletilen vaka ve ölüm sayılarını daha az göstermek adına değiştirme talebini reddetmesi üzerine bulunduğu görevden alındı.

Haksız yere görevden alındı:

Yaşadığı bu haksızlık sonucunda ülkedeki Sağlık Bakanlığı’na dair 'erişilebilirlik ve şeffaflık' konusunda şüphe duyduğunu ve halkın 'doğru ve şeffaf bilgi edinme' hakkının suistimal edildiğini düşünen veri bilimci Rebekah Jones, normalleşme sürecini bir an önce başlatmak isteyen eyalet yetkilileri tarafından kendisine güncel vaka ve ölüm sayılarının değiştirmesinin söylendiğini fakat kendisinin bunun etik ve doğru olmayacağını düşünerek yetkililerden gelen bu teklifi reddettiğini ifade etti.

Doğru olanı yapmasına rağmen 5 Mayıs tarihinde birden görevden alınan Rebekah Jones, bundan sonran vatandaşlarla paylaşılan verilerin şeffaflığı ve doğruluğu konusunda kamuoyunda bir güvensizlik oluşacağını da sözlerine ekledi. Konu hakkında resmi kurumlardan açıklama gelmesi durumunda açıklamayı buradan sizlerle paylaşacağız.