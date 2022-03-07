Dünyanın önde gelen kripto platformu Coinbase, 25 bin Rusya bağlantılı kripto hesabını engellediğini açıkladı. Alınan aksiyonun gerekçesi ise hesapların 'yaptırımlardan kaçmak için yasadışı işlemler yapması' oldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri müdahale başlatması ve ardından ülke genelinde operasyonlarla başlattığı işgalin 12. gününde, dünyanın dört bir yanından yaptırım haberleri gelmeye devam ediyor. Giyim markalarından teknoloji devlerine pek çok şirketin de dahil olduğu yaptırım uygulamaları sonrası gözler kripto platformlarına dönmüş; ancak Coinbase ve Binance, Rus kullanıcılara herhangi bir ksııtlama getirmeyeceklerini bildirmişlerdi.

Aslında gözlerin kripto borsalarına dönmesinin sebebi, salt yaptırım beklentisinden ziyade; Rusların uygulanan yaptırımlardan kripto paralar aracılığı ile kaçmalarının engellenmesi için bir önlem beklentisiydi. Ancak Binance ve Coinbase, tüm Rus kullanıcıların engellenmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını; masum insanların kötü etkilenmesini istemediklerini açıklamışlardı. Bu akşam, bu açıklamaları geride bırakacak bir gelişme yaşandı.

Coinbase, 25 bin Rusya bağlantılı hesabı engelledi

Coinbase, yayınladığı bir açıklama ile 25 bin Rusya bağlantılı hesabın engellendiğini açıkladı. Engellenen hesaplar ile ilgili yapılan açıklamada Coinbase, hesaplar için ''yasadışı faaliyetlerde bulunduğuna inandığımız Rus bireyler veya kuruluşlarla ilgili'' ifadelerini kullandı. Bu hesapların, yaptırımlardan kaçmak için kullanılabiliyor olduğu ifade edildi.

Açıklamayı yapan Coinbase baş hukuk yetkilisi Paul Grewal, ''Yaptırımlar, ulusal güvenliği geliştirmede ve yasa dışı saldırganlığı caydırmada hayati bir rol oynuyor ve Coinbase, hükümet yetkililerinin bu çabalarını tam olarak destekliyor'' şeklinde konuştu.