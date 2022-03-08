Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç gün içerisinde kripto para kararnamesini imzalayabileceğini açıkladılar. Bu kararname, ABD Merkez Bankası'na dijital dolar ile ilgili çalışma yetkisi verecek. Ayrıca ABD'nin kripto para stratejisi, bu kararname ile belli olacak.

Son yılların en çok konuşulan yatırım araçları haline gelen kripto para birimleri, küresel çapta rüştlerini ispatlamış durumdalar. Artık neredeyse tüm hükümetler, kripto paralarla ilgili çalışmalar yapıyor ve dijital para birimleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Hatta Türkiye de bir süredir kripto para yasası üzerinde çalışıyor...

Türkiye'nin kripto paralarla ilgili düzenlemeleri bir kenara dursun, bu hafta piyasaların geneli için çok önemli. Çünkü ABD Başkanı Joe Biden, muhtemelen bu hafta çok önemli bir kararname imzalayacak. Bu kararname, ABD Merkez Bankası'na dijital para ile ilgili çalışma ve değerlendirme yapma yetkisi verecek. Beyaz Saray kaynaklarına göre bu kararname, ABD'nin resmi kripto para birimini oluşturmak için atılan bir hamle.

ABD'nin kripto para stratejisi, bu kararname ile belli olacak

Joe Biden'ın birkaç gün içerisinde imzalaması beklenen kararname, ABD için de diğer ülkeler için de çok önemli. Zira bu kararname ile ABD'nin kripto para piyasalarına ilişkin stratejilerinin neler olacağı belirlenmiş olacak. Diğer ülkeler de muhtemelen ABD'nin izinden gidecek ve kripto paralarla ilgili düzenlemeler artacak...

ABD'nin kripto para kararnamesinin zamanının manidar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ABD, Rusya-Ukrayna savaşı gündeme gelene kadar bu konunun üzerine düşmemişti. Savaş nedeniyle parasını Rusya'dan kaçırmak isteyenlerin olduğunun bilinmesi, Avrupa'yı da ABD'yi de rahatsız etti. Joe Biden'ın önündeki kararname, bu konuyla ilgili detaylar da içerebilir gibi görünüyor.