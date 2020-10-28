Dünyanın en zenginlerinin sahip olduğu refahın absürtlüğü bugün bir kez daha ortaya çıktı. ABD'nin en zengin ismi, tek günde toplam 14 milyar dolar kaybetti.

Günümüzde ekonomi dünyasındaki değerleme teknikleri, oldukça ilginç varsayılan değerler ortaya çıkmasına neden oluyor. Şirketlerin değerleri büyüdükçe hisse senetlerindeki dalgalanmaların etkisi de büyümeye devam ediyor.

Mark Zuckerberg, Bill Gates gibi isimlerin hisseleri pazartesi günü ABD’de borsaların düşüş eğilimi göstermesiyle değer kaybetti. Yalnızca Amazon hisseleri bu süreçte değer kazandı. ABD’nin en zengin 10 isminin sadece bir gündeki toplam kaybı ise 14 milyar dolar olarak gerçekleştirdi.

Bir günde küçük bir ülke

Pazartesi günü ABD’de Dow Jones Endüstriyel Ortalaması 650 puanlık düşüş gerçekleştirirken S&P’de düşüş %1,9 oldu. Nasdaq Composite de %1,6’lık bir düşüşle karşılaştı. Bu düşüş özellikle en zengin isimlerin hisselerini etkiledi.

Bu büyük düşüş, ABD’nin COVID-19 vakalarında ciddi bir artış yaşamasının ve teknoloji firmalarının bir sonraki mali raporları öncesinde teşvik eksikliğiyle geldi. Bu iki durum nedeniyle piyasalar oldukça ciddi zarar gördü. Kongre’nin teşvik çeki konusunda anlaşamamış olması nedeniyle, artık teşvik kararı alınsa bile aralık ayı öncesinde faaliyete geçmeyeceği anlaşılmış oldu.

Düşüşten en çok etkilenen isim, 2,8 milyar dolar zarar eden ve serveti 101,8 milyar dolara gerileyen Mark Zuckerberg oldu. En zengin 10 kişinin toplam zararı 14 milyar doların üzerinde oldu. Malta, Makedonya gibi küçük ülkelerin 1 yıllık gayri safi milli hasılasının da 14 milyar dolar civarında olduğunu belirtelim.

Bezos yine kazandı

Amazon CEO’su Jeff Bezos, en zengin 10 isim arasında kazanç elde eden tek kişi oldu. Ünlü CEO’nun sahip olduğu servet, Amazon hisselerinin yükselmesiyle birlikte daha da büyümüş oldu.

ABD piyasalarında bir günde zenginlerin ciddi servetler kaybetmeleri de aslında ne ilk defa olan bir şey ne de yeni bir kavram. 3 Eylül’de de teknoloji firmalarının 11 gün boyunca değer kazanmasının üstüne yaşanan aşırı değerlenme korkusu, en zengin 10 teknoloji yatırımcısının toplamda 44 milyar dolar kaybına neden olmuştu.