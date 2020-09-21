Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, YouTuber Marques Brownlee'nin sorularını yanıtladı. AR & VR teknolojilerinin geleceği hakkında konuşan CEO, bu teknolojiyle akıllı telefonların sonunun geleceğini söyledi.

Apple'ın yeni etkinliği ve Sony'nin PlayStation 5 duyurusu, bu haftanın en önemli teknoloji olayları oldu. Yeni Apple Watch'un özellikleri, iPhone 12 işlemcisi, iOS 14 sürümü ve PlayStation 5 ön siparişi derken, teknoloji dünyasındaki bir başka heyecan verici gelişmeyi kaçırmış olabiliriz. Popüler YouTuber Marques Brownlee, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ile bir röportaj yaptı ve ikili 15 dakika boyunca teknolojik konularda konuştu.

Facebook ve Zuckerberg'i düşündüğümüzde akıllara ilk olarak kullanıcı gizliliği ve kişisel verilerin kötü yönetimi, seçim manipülasyonu ve şüpheli iş uygulamaları gibi konular geliyor. Ancak Brownlee, röportaj sırasında bu konulardan farklı olarak doğrudan sanal gerçekliğin (VR) ve artırılmış gerçekliğin (AR) geleceğine odaklandı.

'Sanal gerçeklik teknolojileri, zihni başka bir yerde olduğunuza ikna edecek'

Daha önceki sızıntılar, Apple'ın kendi AR gözlükleri üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. İlk etapta bu cihazlar, bir iPhone ile eşleştirilecek ve tıpkı Apple Watch'larda olduğu gibi cihaza kablosuz olarak bağlanabilecek. Ancak Apple'ın bu teknolojiyi hemen geliştirmesi gerekiyor zira AR gözlüklerinin gelecek sürümleri, bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan çalışabilir.

Normal bir gözlük gibi görünen giyilebilir bir cihaz, herhangi bir hologramı gözünüzün önüne yansıtacak kadar güçlüyse muhtemelen ekrana bakmak ve uygulamalarla etkileşim kurmak için cebinizde fiziksel bir ekrana ihtiyacınız olmayacak. Yani, iPhone'lar günün birinde yüzünüzde veya cebinizde taşıdığınız ekransız bir cihaz olabilir.

Zuckerberg'in AR gözlüklerinin geleceği için tasarladığı şey de tam olarak bu ve önümüzdeki yıllardaki AR & VR çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirmek istiyor. Brownlee'ye dünyanın her 15 yılda bir büyük ve yeni teknoloji platformlarına kavuştuğunu söyleyen CEO, bu platformlarının her birinin daha sürükleyici bir deneyim vadettiğinin de altını çizdi.

AR ve VR cihazlar, kullanıcılara şu anda mevcut olan "ekran merkezli" deneyimlere kıyasla çok daha sürükleyici yeni deneyimler sunacak. "Telefonlar, tabletler ve televizyonlarla beyninizi başka bir yerde olduğunuza ikna ediyorsunuz" diyen Zuckerberg, VR ve AR'ın zihnin başka bir yerde olduğunuza inanmasına izin vereceğini söylüyor. Bu cihazlar, insanları ve nesneleri gerçek zamanlı olarak yansıtabilecek, hatta ses ve dokunma dahil olmak üzere diğer duyuları kapsayabilecek.

Zuckerberg'e göre sanal gerçeklik teknolojileri, iPhone'ların sonunu getirecek:

Ünlü milyardere göre gelecekte akıllı telefonların sonunu getirecek teknoloji tam olarak bu ancak Zuckerberg gibi, Apple da benzer düşüncelere sahip olabilir. Bu sebeple şirket, AR gözlüklerini rakipleri daha heyecan verici tasarımlarla boy göstermeden önce çıkarmak istiyor.

Facebook CEO'su röportaj sırasında Apple'a doğrudan saldırmasa da bunu pasif agresif bir şekilde yapmayı tercih etti. Apple ve diğer şirketlerin AR cihazları üzerinde çalışabileceğini kabul eden CEO, kimsenin Facebook kadar yatırım yapmadığını da vurguladı.

Geçtiğimiz yıllarda Samsung'un tanıtım etkinliğinde de boy gösteren Zuckerberg, Facebook yöneticilerine herkes gibi iPhone değil, Android kullanmaları talimatı verdiğini açıkça belirtti. Şirket, geçtiğimiz günlerde Apple'ın iOS 14'te yaptığı gizlilik ve kullanıcı takibi noktasındaki değişiklikler hakkında endişe duyduğunu da dile getirmişti.

Bilmeyenler için iOS 14 ile Apple, kullanıcılar bir uygulamayı ilk kez açtıklarında onlara uygulama ya da web sitelerin onları takip etmesini isteyip istemediğini soracak. Böylece ile kullanıcı verilerini izlemek, şirketlerin inisiyatifinden çıkmış olacak.