ABD Sayıştayı: "NASA'nın SLS Görevi Tekrar Ertelenebilir"

NASA'nın büyük planının tarihi büyük ihtimalle ertelenecek.

NASA'nın Ay'a astronot göndermek için inşa ediyor olduğu dev roket ile ilgili incelemeler gerçekleştiren ABD Sayıştayı, NASA'nın roketinin büyük ihtimalle erteleneceğini ve bütçe aşımına gideceğini ortaya koydu. The Washington Post'ta yayınlanan raporda ortaya çıkan bilgilerin gerçeği yansıtma ihtimali ise fazlasıyla büyük.

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), insanları Dünya'nın yörüngesinin ötesine taşımak için iki önemli araç geliştiriyor. Bunlardan ilki, insanları Ay yüzeyinin çevresine gönderebilecek devasa bir roket olan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS). Diğer araç ise SLS'nin üzerinde seyahat ederken insanların içerisinde bulunacağı Orion mürettebat kapsülü.

Bahsettiğimiz iki aracın 2017'de beraber fırlatılması planlanıyordu ancak planlanan ilk uçuş sürekli olarak ileri bir tarihe itildi ve 1 milyar dolar ekstra bütçe oluşturulmasına sebep oldu. Şimdi ise NASA tarafından Haziran 2020 hedef olarak gösteriliyor. Bugün yayınlanan ABD Sayıştayı raporu ise uçuş tarihinin 1 yıl daha gecikebileceğine işaret ediyor.

Herhangi bir sorun çıkmazsa NASA'nın dev roketinin Haziran 2021 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirebileceğini tahmin eden ABD Sayıştayı, NASA'nın bütçe hesaplamasını doğru yapmadığını söyleyerek SLS ve Orion için harcanan ekstra bütçenin 1,8 milyar dolara yaklaştığına dikkat çekti.