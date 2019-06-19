Apollo 11 Astronotu, Hiç Paylaşılmayan Bir Fotoğraf Paylaştı

Apollo 11 Astronotu Michael Collins, NASA'nın daha önce hiç paylaşmadığı bir fotoğrafı paylaştı.

Apollo 11 görevinde yer alan Michael Collins, görevde yer alan üyelerden diğerlerinin de bulunduğu ve daha önce yayınlanmamış bir fotoğrafı Twitter hesabında paylaştı.

Görevin 50. yılını anmak için paylaştığı fotoğrafın altınaysa şu ifadeleri yazdı:

“Ekip. Bunu kutunun dibinde buldum. Daha önce @NASA tarafından kullanıldığını düşünmüyorum.”

Neil Armstrong ve Buzz Aldrin’in de aralarında bulunduğu ekibin Ay’a iniş yaptığı Columbia Modülünün Smithsonian Ulusal Hava ve Uzay Müzesi'nde olduğu ve 2022 yılına kadar sergilenmeye devam edeceği bilgisi alındı.

Uzay ve havacılıkla ilgili birçok nesnenin yer aldığı müzede Armstrong’un uzay elbisesinin yanı sıra ABD’nin Ay görevine ait ünlü eşyalar ve araçlar da sergilenecek.