ABD Dışişleri Bakanlığı Siber ve Uluslararası İletişim Politikası Devlet Sekreteri Yardımcısı Robert Strayer, İngiltere’yi Huawei’nin gelecekteki 5G ağına girmemesi yönünde uyardı ve Çin’in iletişim ekipmanları üreticisini İngiliz vatandaşların verilerini çalmak ve onları gizlice dinlemek için bir araç olarak kullanabileceğini öne sürdü.

Parlamentoda konuşan Strayer, “Londra’nın her yerindeki cep telefonu kullanıcısını düşünüyorum. Hepsi Huawei tarafından yönetilirse tüm telefon konuşmalarımızın denetlenebileceği anlamına geliyor ve bu büyük bir endişe kaynağı” dedi.

İngiltere, 5G teknolojisi için Huawei’den anten direkleri gibi üst düzey olmayan teknoloji ürünleri tedarik ediyor ancak Strayer, İngiltere’nin bu kararını riskli bir yaklaşım olarak nitelendiriyor ve Huawei’ye atıfta bulunarak güvensiz satıcılardan uzak durulması gerektiğini söylüyor. Strayer, Huawei yerine Avrupalı teknoloji şirketleri olan Nokia ve Erikson veya Güney Kore’nin Samsung’u gibi daha güvenilir şirketlerden teknoloji tedarik edilmesini tavsiye ediyor.

Bir Huawei sözcüsü ise The Daily Telegraph gazetesine yaptığı açıklamayla Strayer’in ortaya attığı iddiaları reddetti. Sözcü, “Huawei, 30 yıllık geçmişinde hiçbir zaman ciddi bir siber güvenlik olayına karışmamış bağımsız özel sektöre ait bir şirkettir. Strayer, 18 yıldır sürdürdüğümüz İngiltere’deki varlığımızı, dayanağı olmayan kalıplaşmış iddialarla bitirmeye çalışıyor” dedi.

Trump yönetimi, Çin firması üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırırken Çin’in ABD’den teknoloji satın alması da yasaklandı. Dahası ABD, müttefiklerini de Huawei ile işbirliği yapmaması konusunda zorluyor. Çinli teknoloji devinin 5G teknolojisinde geride kalması için elinden geleni yapan ABD; Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeleri de Huawei’ye karşı tavır aldırtmışken Avrupalı müttefikler Çin’e kapıyı kapatmakta daha isteksiz duruyor.

İngiltere merkezli Vodafone, geçen hafta Huawei ekipmanlarını kullanarak İspanya’daki ilk ticari 5G ağını başlattı. Almanya ise istihbarat paylaşımını sınırlandırma tehdidine rağmen Huawei’nin 5G açık arttırmasında yer almasına izin verirken Fransa, gelecek yıl ilk ticari 5G ağını Huawei donanımını kullanarak piyasaya sürecek.