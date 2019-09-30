Tüm popüler sosyal medya mecralarının, Google gibi bir devin doğduğu topraklarda yaşamak isterseniz, bilmeniz gereken tuhaf bir detay var. ABD göçmenlik yetkilileri, yabancı uyruklu sığınmacıların hesaplarına tercümanlarla değil, Google Translate aracılığıyla yakından bakıyor.

Google’ın son yıllarda yapay zekâ desteğiyle gelişen dijital tercümanı Google Translate, günlük hayatta oldukça popüler bir araç haline geldi. Hatta artık iş dünyasında da kullanılabilecek kadar kaliteli çeviriler yapabiliyor. Türkçe ve İngilizce çevirilerde ciddi sıkıntılar olsa da diğer dillerde üst düzey bir performans sergiliyor.

Google Çeviri’nin bu becerilerinden bizzat ABD’li yetkililer de faydalanıyor. Ülkeye giriş yapmak ve sığınmacı olarak yaşamak isteyenlerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar, Google Çeviri ile İngilizce diline çevrilip kontrol ediliyor. Biraz tuhaf, resmi işler için de oldukça absürt bir yöntem.

Google’ın kendisi bile Google Çeviri’yi yetersiz bulurken bu neyin rengi?

Üstelik yapılan işlemlerde sadece Google Çeviri değil, diğer popüler arama motorlarının sunduğu çeviri hizmetleri de kullanılıyor. ProPublica tarafından yapılan araştırmaya göre, İngilizce olmayan tüm sosyal medya paylaşımlarının bu şekilde ücretsiz çeviri araçlarıyla denetlendiği söyleniyor.

Uzmanlar, ABD’li devlet yetkililerinin böyle işlemlerde Google Translate gibi servisleri kullanmalarının son derece acemice bir hata olduğunu söylüyorlar. Zira yapay zekâlar tarafından yapılan kötü çevirilerin yanlış anlaşılmalara neden olabileceği, bunun da sığınmacıların mağduriyetine neden olabileceği söyleniyor.

Günün birinde olur da ABD’de çalışmak ister, ülkeye resmi yollarla sığınmacı olmak adına başvuruda bulunursanız bilmeniz gereken iki şey var. Birincisi tüm sosyal medya hesaplarınız ve tüm paylaşımlarınız incelenecek. İkincisi bu inceleme sırasında Google Çeviri kullanılacak. Yani imla kurallarına uymaya, yazımı hatalı paylaşımlarla ABD’ye alınmama ihtimaliniz artabilir :)