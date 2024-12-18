Dünyanın büyük kısmında en çok satan spor oyunu olan EA FC serisi ABD'de unvanını başka bir oyuna kaptırmış durumda.

Oyun sektörüne yönelik analizleriyle tanınan Circana, Kasım ayı oyun satış verilerini yayımladı. ABD'yi kapsayan rapora göre EA Sports College Football 25, ABD tarihinde dolar bazında "en çok satan spor oyunu" unvanını ele geçirdi.

Oyun özellikle Kasım ayında hem PlayStation 5 hem de Xbox Series X|S platformlarında satış listelerinin üst sırasına yerleşmişti. Dahası EA Sports College Football 25, PC platformunda yer almamasına rağmen böylesine yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başarmış durumda.

EA Sports College Football 25, ABD'de satış rekorları kırıyor

Piscatella, oyunun yalnızca spor oyunları kategorisinde önemli bir yere sahip olmadığını, aynı zamanda tüm video oyunları arasında da oldukça etkileyici bir konum elde ettiğini belirtti. Dolar bazında satışlara göre EA Sports College Football 25, şimdiye kadar ABD'de "en çok satan ilk 50 video oyunu" arasına girmeyi başardı.

Söz konusu ABD olduğunda elbette bu durum pek de şaşırtıcı değil ancak EA SPORTS FC 25'in neredeyse tüm spor kategorilerinde ve dünyanın büyük bir kısmında tahtı bırakmadığı göz önüne alındığında bu başarı küçümsenmemesi gereken cinsten.

EA Sports College Football 25, geçtiğimiz ayki başarısına rağmen PlayStation platformunda ayın en çok satan oyunu unvanını elde edemedi. Bu unvan, her yıl olduğu gibi bu yılda da çıkışıyla sükse yaratan Call of Duty: Black Ops 6'nın elinde.

Kasım ayı genelinde tüketici harcamaları ise bir önceki yıla kıyasla %7 düşüş gösterdi. Abonelik hizmetlerine yapılan harcamalarda ise %8 oranında artış görüldü. Bu durumun da Call of Duty: Black Ops 6'nın Game Pass'te yer almasından ötürü kaynaklandığı düşünülüyor.