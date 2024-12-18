PlayStation, dünya çapından 1,6 milyon kişinin oylarıyla seçilen "PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024"ün kazananlarını açıkladı.

PlayStation, her yıl düzenli olarak PS Blog üzerinden yılın oyunlarını seçiyordu. PlayStation platformundaki oyunların yer aldığı bu ödüller, kullanıcı oylarıyla dağıtılıyordu. Şimdi ise “PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024” etkinliğinin kazananları belli oldu.

Oylamaya dünya çapında 1,6 milyon PlayStation oyuncusu katıldı. Toplamda 19 kategoriden kazananlar seçildi. Sonuçlarda şaşırtmayan şekilde Astro Bot’un ödülleri süpürdüğü görüldü. Yapım, geçtiğimiz günlerde The Game Awards’a da damgasını vurmuştu. Astro Bot dışında birçok yeni yapım da kazananlar arasında yerini aldı. Aşağıdan kazananlara ulaşabilirsiniz.

PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024'ün tüm kazananları

En iyi PS5 oyunu: Astro Bot

En iyi PS4 oyunu: Call of Duty Black Ops 6

En iyi yeni karakter: Eve (Stellar Blade)

En iyi hikâye: Silent Hill 2

En iyi grafik: Black Myth: Wukong

En iyi sanat yönetimi/ En iyi ses/ En iyi DualSense kullanımı/ En iyi erişilebilirlik özellikleri: Astro Bot

En iyi stüdyo: Team Asobi (Astro Bot)

En iyi müzik: Final Fantasy VII Rebirth

En iyi multiplayer oyun deneyimi: Helldivers 2

En iyi devam eden oyun: Fortnite

En iyi DLC: Elden Ring Shadow of the Erdtree

En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25

En iyi yeniden çıkan yapım: The Last of Us Part II Remastered

En iyi bağımsız oyun: Balatro

En iyi PSVR2 oyunu: Resident Evil 4 VR Mode

2025'te en çok beklenen oyun: Ghost of Yōtei