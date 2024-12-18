PlayStation, her yıl düzenli olarak PS Blog üzerinden yılın oyunlarını seçiyordu. PlayStation platformundaki oyunların yer aldığı bu ödüller, kullanıcı oylarıyla dağıtılıyordu. Şimdi ise “PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024” etkinliğinin kazananları belli oldu.
Oylamaya dünya çapında 1,6 milyon PlayStation oyuncusu katıldı. Toplamda 19 kategoriden kazananlar seçildi. Sonuçlarda şaşırtmayan şekilde Astro Bot’un ödülleri süpürdüğü görüldü. Yapım, geçtiğimiz günlerde The Game Awards’a da damgasını vurmuştu. Astro Bot dışında birçok yeni yapım da kazananlar arasında yerini aldı. Aşağıdan kazananlara ulaşabilirsiniz.
PlayStation Blog Yılın Oyunları 2024'ün tüm kazananları
En iyi PS5 oyunu: Astro Bot
En iyi PS4 oyunu: Call of Duty Black Ops 6
En iyi yeni karakter: Eve (Stellar Blade)
En iyi hikâye: Silent Hill 2
En iyi grafik: Black Myth: Wukong
En iyi sanat yönetimi/ En iyi ses/ En iyi DualSense kullanımı/ En iyi erişilebilirlik özellikleri: Astro Bot
En iyi stüdyo: Team Asobi (Astro Bot)
En iyi müzik: Final Fantasy VII Rebirth
En iyi multiplayer oyun deneyimi: Helldivers 2
En iyi devam eden oyun: Fortnite
En iyi DLC: Elden Ring Shadow of the Erdtree
En iyi spor oyunu: EA Sports FC 25
En iyi yeniden çıkan yapım: The Last of Us Part II Remastered
En iyi bağımsız oyun: Balatro
En iyi PSVR2 oyunu: Resident Evil 4 VR Mode
2025'te en çok beklenen oyun: Ghost of Yōtei