ABD'de mahkeme ile anlaşan Ford, Türkiye'den yasa dışı motorlu araç ithal ettiği için 365 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD gümrük tarihinin en büyük davalarından birinde Ford, Türkiye'den 2009-2013 yılları arasında ithal ettiği kargo vanların arka taraflarına geçici olarak koltuk ekleyerek araçları ülkeye yolcu taşıma aracı olarak sokmakla, böylelikle %25 yerine %2,5 vergi ödemekle suçlanıyordu. Otomotiv devi ile ABD Adalet Bakanlığı, mahkeme dışında uzlaştı. Böylelikle dava düşürüldü ancak Ford, 365 milyon dolar ödeme yapmaya mahkum edildi.

ABD'li yetkililerin verdiği cezanın 184 milyon doları, araçlar ülkeye sokulduğunda ödenmesi gereken ancak ödenmeyen vergi olarak tahsil edilirken, kalan 181 milyon dolar ise usulsüzlüğün cezası olarak verildi. Bahsi geçen şekilde ülkeye sokulan araç sayısının 163 bin olduğu açıklandı. Transit Connect modeli araçların, ülkeye girer girmez koltuklarının söküldüğü ve araçların önde iki koltuklu van tipi araçlara çevrildiği tespit edilmişti. Ford ise arka koltukların gerçek olduğunu savunuyordu.

Hem ödenmemiş vergiye hem usulsüzlüğe ceza

Her ne kadar Ford, tarihi bir ödeme yapacak olsa da bu durum aslında şirket için iyi haber bile sayılabilir. 2020 yılında konuyu Yüksek Mahkeme'ye taşımak isteyen Ford'un dava talebi reddedilmişti. 2021 yılında Ford, bu olaydan dolayı 1,3 milyar dolar ceza ödeyebileceklerini açıklamıştı.

Ford, bakanlık ile anlaşarak hüküm verilmesinin önüne geçti ancak yine de suçlamaları reddetmeye devam ediyor. Açıklama sonrası şirket hisselerinde yüzde yarım puanlık düşüş gerçekleşti.

Ford, bu cezayı protesto etmek ister ve 100 dolarlık banknotlar halinde 2009 transit connect kasalarında bakanlığa götürmek isterse 7 aracın bagajını tamamen doldurup sekizinci araca da 15 milyon dolar koymak durumunda kalacak.