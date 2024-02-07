Ford, popüler B-SUV modeli Puma'yı yeniledi. Hafif bir makyaj ve yeni teknolojilerle donatılan 2024 Puma, Ford Otosan'ın Romanya'daki fabrikasında üretilecek. Aracın ne zaman satışa çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.

ABD'li otomotiv devi Ford, bugün düzenlediği bir etkinlikte makyajlı Puma'yı tanıttı. Daha çok teknolojik özellikler açısından değişiklikler gören Ford Puma, geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Ford'un B-SUV segmentindeki yeni modeline yakından bakalım.

Ford Puma'nın genel tasarımında değişimler yaşanmamış olsa da göze çarpan bazı hususlar var. Bu hususların ilki, ön kısımdaki logo. Eskiden kaput üzerinde bulunan logo, artık panjurun üzerinde bizleri karşılıyor. Ayrıca far tasarımında da küçük değişimler görüyoruz.

Karşınızda 2024 model Ford Puma

Aracın arka kısmına baktığımızda ise büyük bir değişim göremiyoruz. Ford logosunun altındaki iri Puma ibaresi ile geniş aydınlatma tasarımı, makyajlı Puma'da da kendini gösteriyor. Araçtaki hatchback havası, makyajlı versiyonda da sonuna kadar hissedilecek.

2024 model Ford Puma'nın içine girdiğimizde ise daha fazla yenilikle karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; aracın direksiyon simidinde değişiklikler yapıldı. Ayrıca 2024 Puma, 12.8 inç büyüklüğündeki yeni bir tam dijital gösterge paneline ev sahipliği yapıyor. Aracın bilgi-eğlence ekranı ise 12 inç. Alexa, Apple CarPlay ve Android Auto teknolojilerine destek veren SYNC4 destekli bilgi-eğlence ekranı, 5G bağlantıyı mümkün kılıyor.

İç tasarımdaki değişimler bundan ibaret değil. 2024 model Ford Puma, ambiyans aydınlatmaya ek olarak B&O marka ses sistemini opsiyonel olarak tüketicilere sunacak. Tüm bunlara ek olarak; 2024 Puma'da bazı yeni sürüş yardımcıları mevcut. Mesela bu araçta dönüş yardımcısı, geri fren yardımcısı ve tahmini hız yardımcısını içeren bir teknoloji var. Hâlâ geliştirme aşamasında olan bu teknoloji, bir kavşak veya virajda güvenli hıza inilmesini ve yolculuğun güvenle tamamlanmasına yardımcı olacak.

2024 model Ford Puma, kaput altında büyük bir değişim geçirmedi. Hâlihazırdaki 1.0 litrelik hibrit motor, yeni modelde var olmaya devam edecek. Sadece otomatik şanzımanla satın alınabilecek Puma için önemli noktalardan bir tanesi ise elektrikli versiyonunun yolda olması. Ancak marka, Puma Gen-E olarak isimlendirilecek bu versiyonla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı.

2024 model Ford Puma satışlarının ne zaman başlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Hâl böyle olunca B-SUV segmentindeki bu otomobilin fiyatı da belli değil. Ancak şunu belirtelim; Ford Puma ile elektrikli versiyonu, Ford Otosan bünyesinde üretilecek. Romanya'daki fabrika, Puma üretimine devam edecek. Ford Otosan'ın bu fabrikayı 2022 yılında satın aldığını hatırlatalım.