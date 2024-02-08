Ford'un 2009 yılında tanıttığı ve o yıllar için "devrim" kabul edilen paralel park yardımcısı özelliği, kimse kullanmadığı için kaldırılabilir. Bu durum, Ford'a milyonlarca dolar tasarruf ettirecek.

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Ford, oldukça radikal bir karar almak üzere gibi görünüyor. Ford COO'su Kumar Galhotra tarafından yapılan bir açıklamaya göre araçlardaki bir özellik, sürücüler tarafından kullanılmıyor olması nedeniyle kaldırılabilir. Böylelikle Ford, maliyetlerini ciddi anlamda düşürmüş olacak. Ancak şirket, bu değişiklik için henüz nihai karar vermedi.

Ford'un otomobillerden kaldırmayı planladığı özellik, ilk kez 2009 yılında tanıtılan ve o dönemlerde büyük ses getiren "paralel park yardımcısı". Evet, bu özelliği sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Sürücü, aracın kontrolünü bırakır ve otomatik park gerçekleşir. İşte Ford'un kaldırmayı düşündüğü özellik, aslında bu denli önemli.

Ford, bu özelliğin kullanılmadığını nasıl anladı?

Kumar Galhotra, paralel park yardımcısı özelliğinin kullanılmadığının nasıl anlaşıldığını da açıkladı. Bu veriler, bizzat araçlardan sağlandı. İşlenen araç verilerini inceleyen şirket, Ford'un ikonik teknolojisinin o kadar da popüler olmadığını keşfetti. Peki Ford, bu özelliği kaldırdığı zaman ne kadar tasarruf sağlayacak?

Kumar Galhotra, paralel park yardımcısı özelliğinin maliyetinin, araç başına 60 dolar olduğunu söylüyor. Ford yöneticisine göre özelliğin kaldırılması, yıllık 10 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak. Ancak Ford araçlar, bu yönlü bir karar alınması ile park yardımcısından mahrum kalacaklar.