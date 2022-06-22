ABD, Uygur Türklerini Koruyacak Yasasını Yürürlüğe Soktu

ABD, baskıcı sistemle çalıştırılan Uygur Türklerini koruyacak yasasını uzun süren tartışmalar ve felaket iddiaların ardından en sonunda yürürlüğe soktu. Yeni yasayla Sincan'dan ABD'ye ürün ithal etmek, bir şart karşılanmadığı sürece mümkün olmayacak.

Uzun bir süredir Uygur Türkleri’ne baskı uygulanmasıyla gündemde olan Çin’in yanı sıra bazı dev şirketler de benzer bir suçlamayla karşı karşıyaydı. Bu şirketler arasında Nike, Apple, Amazon ve Coca-Cola gibi şirketler de yer alıyordu. İşte bugün, bu şirketler ve diğer tüm ABD’li şirketlere yönelik önemli bir yasa tam anlamıyla yürürlüğe girdi.

Çin’in Uygur Türklerine baskıcı tavrına karşı ABD tarafından hazırlanan yeni yasayla birlikte ABD’li şirketler, baskıların yaşandığı Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden gelen ürünlerin baskıcı çalıştırılmayla üretilmediğini kanıtlamak zorunda olacak. Aksi durumdaysa bu bölgeden gelen ürünler ABD'ye ithal edilemeyecek.

Yasaya karşı lobi oluşturulmuş, ABD yönetimi bile yasayı ertelemeye kalkmıştı:

‘Uyghur Forced Labor Prevention Act (Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası)' başlıklı yasa, aslında geçtiğimiz yılın aralık ayında kabul edilmişti. Fakat yasanın yürürlüğe girmesi ancak dün gerçekleşti. Bunun nedeni de aslında bazı karanlık olaylara bağlıydı. Daha önce The New York Times tarafından edinilen bazı kanıtlar, Nike, Apple ve Coca-Cola gibi şirketlerin, yasanın yürürlüğe girmemesi için bir lobi oluşturduğunu ortaya koymuştu.

Bununla birlikte daha önceki iddialara göre Biden yönetimi de Çin’le ilişkileri tam anlamıyla zedelememek için yasa tasarısını engellemeye çalıştı. Fakat Washington Post tarafından ortaya atılan bu iddiaların ses getirmesiyle birlikte toplumda bir tepki oluştu. Yasa, bu tepkilerin ardından aylar süren bekleme sürecinin ardından Kongre’den geçti ve ABD Başkanı tarafından imzalandı.

Yeni yasanın yürürlüğe alınmasıyla birlikte tedarik zinciri analistleri ise önümüzdeki aylarda tedarik zincirinde bir kaosun oluşabileceğini belirtiyor.