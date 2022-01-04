Tesla, uzunca bir süredir Çin hükümetinin baskı altında tuttuğu Uygur Türkleri'nin yaşadığı bir bölgede yeni bir bayi açtı. Urumçi'de açılan bayi, Çin hükümetinin Uygur Türklerine yönelik tavrına karşı olan kesimlerce eleştirildi. Tesla ya da Elon Musk cephesindense herhangi bir açıklama gelmedi.

Bir süredir dünya çapında eleştiriler alan Çin'in Uygur Türkleri'ne karşı uygulamış olduğu baskı politikası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Piyasaya sürdüğü elektrik motorlu ve otonom sürüş sistemleri ile otomotiv sektörüne yön veren Tesla, Uygur Türklerinin yaşadığı bölgede bir yetkili bayi açtı.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da yapılan paylaşımda duyurulan yetkili bayi hakkında, "Urumçi’deki ilk Tesla mağazasında satış, satış sonrası destek ve benzeri hizmetler verilecektir. Burada Tesla sahiplerine batı Çin’deki seyahatlerine yardımcı olunacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Bayi, Tesla'nın Çin'in en batısındaki yeni merkezi oldu

Tesla'nın Çin'de çok sayıda bayi ve yetkili servise sahip olduğu zaten biliniyor. Ancak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde açılan bu bayi, Tesla için büyük önem arz ediyor. Zira şirket, bu bayi ile Çin'in en batısına kadar ulaşmış oldu. Peki şart mıydı? Elbette hayır. Yaşanan gelişme, Tesla'nın Çin hükümetini güzelleme çabası olabileceğini düşündürüyor. Zira Çin hükümeti ile Elon Musk'ın iyi ilişkileri var...

Tesla'nın Urumçi'de açtığı yetkili bayi, sosyal medyada gündem oldu. Özellikle de ABD'li kullanıcılar, bu hamlenin doğru olmadığını savundular. Bloomberg tarafından yapılan açıklamalarda ise Tesla'nın bölgeye şarj istasyonu da kurduğunun unutulmaması gerektiği belirtildi. Tesla ya da Elon Musk ise gelen eleştirilerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.