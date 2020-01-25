ABD Uzay Kuvvetleri’nin Star Trek Esintili Arması Tanıtıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılından bu yana kurulması yönünde açıklamalar yaptığı ABD Uzay Kuvvetleri için şimdi de bir logo paylaştı. Logoda, Star Trek serisinden tanıdığımız yıldız filosu armasının benzeri bir sembol yer alıyor.

2018 yılında ABD Başkanı Donald Trump, silahlı kuvvetlerin bir de uzay kolu olması gerektiğini öne sürmüştü. Trump şimdi de Uzay Kuvvetleri’nin Star Trek’ten esintiler taşıyan logosunu paylaştı.

Logoda, Star Trek hayranlarının yakından bildiği Yıldız Filosu amblemine benzeyen bir ok figürü göze çarpıyor. NASA logosunda gördüğümüz dünya figürü benzeri bir figürün önüne yerleştirilen ok, yukarı bakacak şekilde yerleştirilmiş durumda.

Yeni logo pek de şaşırtıcı değil

Aslında ABD Hava Kuvvetleri içerisinde uzayla ilgili çalışmalarda bulunan bir kol yer alıyordu. Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı (Air Force Space Command) adlı bu organizasyon yeniden yapılandırıldı ve bağımsız bir organizasyon haline getirildi.

Uzay Kuvvetleri’nin kurulması, ABD’nin halihazırda çok yüksek olan savunma sanayii harcamalarını daha da artıracak bir hamle olmakla ve ülkenin bütçe açığını daha da arttırmakla eleştirilse de Beyaz Saray yönetimi geri adım atmayacağını göstermiş oldu.

Uzay Kuvvetleri, ABD Ordusu’nun 6. bölümü oldu. Bu durumu Trump da attığı tweette belirtti.

Yeni logo internetin dilinde

Yeni logonun Yıldız Filosu amblemine benzerliği tabii ki internetin de gözünden kaçmadı. Özellikle Twitter’da insanlar yeni logoyu adeta ağızlarına doladı. ABD’li yetkililere göre bu logonun aslında oldukça köklü bir geçmişi var.

Uzay Kuvvetleri yetkilileri, yaptıkları açıklamada logonun ortasında yer alan ok benzeri delta figürünün 1942 yılından bu yana ABD ordusu tarafından kullanıldığını ve 1961 yılında da Hava Kuvvetleri uzay organizasyonları logolarında kendine yer bulmaya başladığını söyledi. O günlerden bu yana sürekli kullanılan Delta figürünün bu logoda da kendine yer bulduğu belirtildi.

ABD Uzay Kuvvetleri, 2019 Aralık’ta Donald Trump tarafından resmi olarak kurulmuş ve 2020 yılı ABD savunma bütçesinden organizasyon için 738 milyar dolar bütçe ayrılmıştı. Birliğin kuruluş amacı olarak ABD’nin uzaydaki varlıklarının ve çıkarlarının korunması, 'son sınır'da ABD liderliğinin korunması ve uzayda çatışmalardan kaçınılması açıklandı. İlginç biçimde Star Trek serisinin ilk filmi de Star Trek: Son Sınır'dı.